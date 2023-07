Questa smart tv costa una MISERIA: la stanno acquistando TUTTI

Sei un amante delle serie tv e anche dei film, vero? Il weekend ti piace tantissimo passarlo sul divano con le tue serie tv o film preferiti, vero? Pensa, che se solo oggi su Amazon adesso, potrai portarti a casa questa smart tv a soli 219,99€, invece di 239,99€, grazie al coupon, ne restano pochissimi pezzi disponibili oggi.

Solo per oggi, questa smart tv ti permetterà di vedere film e serie tv in altissima risoluzione. Solo per 24h la troverai con tanto di mega coupon di 20€. Non ti resta che selezionarla ed aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Smart tv da 32 pollici, Smart TV, FHD, senza cornice in metallo, HDR10 e HLG, triplo sintonizzatore

Si tratta di una smart tv davvero bomba, che ha fatto impazzire davvero tutto Amazon nelle prossime ore. Si tratta di uno coupon davvero super, che non si era mai visto prima. Corri subito prima che possa davvero terminare.

La smart TV CHIQ è dotata di una risoluzione FHD 1920 x 1080 pixel. Con immagini realistiche e colori vividi, il nostro televisore offre un’esperienza visiva doppiamente nitida rispetto a un televisore HD standard. HDR10 e HLG rivelano un’immagine più realistica con un contrasto migliorato.

Questa smart tv supporta Chromecast, condivisione multischermo, Assistente Google e Smart Home. Nel Google Store sono disponibili oltre 5.000 app, come Youtube, Netflix e Disney.

Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e possa terminare l’offerta. Si tratta di un’occasione che ha fatto impazzire tutti, che non si era mai vista. Corri subito sul sito, per aggiungerla al tuo carrello.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.