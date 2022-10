La soundbar Panasonic con i bassi che sfondano i muri oggi costa pochissimo

Diciamocela tutta: guardare un bel film godendo di tutta la potenza audio di un buon impianto sonoro è il massimo. E a volte non è necessario spendere tanto per potersi godere un simile spettacolo. Come in questo caso, visto che potete procurarvi un’ottima soundbar compatta da 80W di Panasonic, dotata quindi di un potenziale impressionante ma a un prezzo super basso, grazie ad Amazon. Proprio ora, infatti, la trovi con telecomando e suono 3D a 66€ circa, che puoi sfruttare in un sacco di modi diversi. Spedizioni assolutamente gratuite.

Soundbar Panasonic HTB200 super potente

Il compatto sistema HTB200 si inserisce sotto il televisore con la massima eleganza. Chiaro e potente, il suono riprodotto dagli speaker aumenta ulteriormente il realismo delle immagini sullo schermo. Questa soundbar dispone di 80W di potenza per rendere al meglio ogni più piccola sfumatura di suono durante la visione di un film o uno spettacolo. Dispone di due altoparlanti Full Range da 10×4 cm, questo sistema include un potente amplificatore con la funzione H.BASS che potenzia anche la gamma a bassa frequenza, per offrire bassi incredibili.

Il virtual surround riempie l’intero spazio di ascolto e le modalità audio consentono di scegliere il suono più adatto al contesto.. Un prodotto dunque che è pronto a stupirti, proprio grazie al suo potenziale. Oltre al suono chiaro e limpido e ai bassi potenti, il dispositivo supporta i profili Bluetooth 5.0 e in generale quelli più popolari per la trasmissione di streaming audio, con connettività AUX, USB e ottica per diversi scenari. Senza distorsione persino al massimo volume, sia per l’uso interno sia per l’uso all’aperto usano. 4 modalità intelligenti tra cui scegliere, comprese le modalità bassi, alti, dialogo e normale, fornendo sempre la giusta modalità di equalizzazione per inseguire e riprodurre correttamente ogni pezzo di audio, sia che si tratti di notizie, musica o film.

Infine una chicca: il subwoofer integrato e la tecnologia DSP migliorano efficacemente la qualità del suono di TV, PC e dispositivi di gioco per creare un suono surround simile al cinema.. Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare a casa questo gioiellino a 66€ circa. Devi essere veloce per riuscirci però: vai subito su Amazon e completa l’ordine al volo, ancora pochi pezzi a disposizione. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.