Questa SUPER VPN oggi costa meno di 2 caffè al mese

Quanti caffè prendi al mese? Se viaggi a una media di 2 al giorno, sono circa 60. Per carità, ognuno di loro è importante, ma una VPN lo è ancora di più. Ti offre una sicurezza online impareggiabile rispetto ad altre soluzioni, con i tuoi dati personali in cassaforte, oltre a una libertà di visione che non hai mai provato prima. E tutto questo aggiungendo appena altri 2 caffè al mese.

Il merito è dell’offerta speciale di PureVPN, servizio di riferimento nell’affollatissimo settore delle VPN: 82% di sconto sul piano Standard con 3 mesi extra in regalo, per un prezzo che crolla a soli 2,15 euro al mese per i primi 2 anni.

PureVPN lancia lo sconto dell’82% sul piano di 2 anni Standard

Con l’ultima offerta PureVPN ha scelto di scontare i suoi 3 piani della durata di 2 anni. Lo sconto più grande è per il piano Standard, crollato a 2,15 euro al mese invece di 11,76 euro. In caduta libera anche il costo del piano Plus, sceso a 3,12 euro al mese invece di 16,02 euro. Promo speciale infine per il piano Max, che oltre al 76% di sconto – 4,69 euro al mese anziché 19,32 euro – propone 3 mesi extra in regalo.

Il piano Standard include il servizio VPN ad alta velocità, che ha reso PureVPN un punto di riferimento del settore, tanto da essere considerata la prima scelta sia tra gli appassionati di gaming sia tra coloro che guardano film, serie TV ed eventi sportivi in streaming.

Se cerchi una soluzione all-in-one per la tua sicurezza digitale, allora il piano migliore è quello Max, che oltre alla VPN aggiunge un robusto password manager, una potente crittografia dei file e un avanzato gestore della privacy.

Approfitta ora dell’ultima offerta di PureVPN per beneficiare di un maxi sconto fino all’82% sul piano Standard della durata di due anni. La promozione è a tempo limitato, potrebbe terminare già nelle prossime ore.

