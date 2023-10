Questa telecamera da esterno costa NIENTE per 24h: non puoi non comprarla

Vai via per lavoro tante volte per lavoro oppure vai via per il weekend dal caos cittadino? Ma i ladri ti fanno molta paura, o hai l’ansia di lasciare casa vuota per tante ore? Beh, allora dovresti davvero comprare questa telecamera Wi-Fi da esterno a soli 79,94€, a cui aggiungerai il coupon del 25%. Corri adesso su Amazon, prima che possa finire!

Hai paura dei ladri vero? Risolvi il problema oggi con questa telecamera da esterno. La trovi su Amazon ad un prezzo top con tanto di coupon del 25%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare gli sconti ed aggiungerla al carrello. Al checkout ti risulterà scontata automaticamente.

Telecamera WiFi Esterno 3mp, con visione notturna a colori 30m, con intelligenza artificiale

I ladri non dovranno neanche avvicinarsi a casa tua se oggi ti porti a casa questa telecamera da esterno. Sì, avrai sempre tutto sotto controllo, e nessuno ruberà nulla!

Il video catturato dalla IP camera C3TN non è solo più luminoso, ma anche più chiaro. Grazie alla fotocamera 2 MP e all’ottimizzazione dell’algoritmo, C3TN può garantire immagini di alta qualità con dettagli nitidi.

EZVIZ OutPro rende la sorveglianza notturna molto più semplice. Di notte, la telecamera riproduce video nitidi in bianco e nero e può illuminare l’area circostante con il suo in riflettori per catturare immagini a colori.

L’algoritmo IA integrato non richiede un abbonamento aggiuntivo e consente a telecamera C3TN di identificare l’attività umana per garantire che gli avvisi siano rilevanti per la sicurezza della tua casa.

I ladri non si avvicineranno più a casa tua con questa telecamera Wi-Fi. Corri ora su Amazon, prima che possa davvero terminare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.