Questa torcia tattica militare al LED è PAZZESCA e costa pochissimo

Questa bellissima torcia tattica militare al LED, oggi è scontatissima su Amazon, dove la puoi prendere al super prezzo di soli 16€, quindi scontata del 35% rispetto al prezzo di listino, con le spese di spedizione gratuite. Proprio così: questa splendida torcia, realizzata in alluminio militare, anti-vento e anti-deformazione è pensata persino per usi militari. Al punto che potrete fare affidamento su questo prodotto nel caso vi trovaste in una situazione di emergenza o di difesa.

Torcia LED ad alta potenza e a basso prezzo

La torcia è perfetta sia per chi ama l’avventura che per un utilizzo più “domestico”: è ricaricabile e ha 6 modalità di illuminazione per tutte le tue esigenze. Ha perfino una comoda funzione di memoria, per cui ricorderà sempre l’intensità luminosa su cui era settata prima di essere spenta l’ultima volta. Il raggio di luce è ottimo e generalmente ben distribuito, quindi a seconda che vogliate fare una passeggiata in paese o in campagna, potete gestirla come meglio conviene.

Le dimensioni di questa torcia sono di soli 16,1 x 7,1 x 7 cm e solo 300 grammi di peso, può essere facilmente trasportata nella borsa o nella tasca. Il design del pulsante e la il manico satinato consentono al nostro prodotto di adattarsi al meglio. Supporta un angolo di luce massimo di 120° e potete allungarlo per vedere gli ostacoli lontani o richiamarlo per illuminare l’ampia area a corto raggio. Poi è anche piuttosto “duratura” nell’uso, dato che è alimentata da batterie ricaricabili da 2600mAh.

Non aspettare troppo, perché un’occasione come questa per far tua una torcia super performabile e utile per ogni evenienza, come questa non capita tutti i giorni. Vai su Amazon e falla tua con appena 16€ con le spese di spedizione incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.