Questa vecchia Fiat oggi è oro colato: vale una fortuna incredibile

Al vertice di questa classifica si colloca la Fiat Mefistofele del 1924, stimata oggi oltre i 10 milioni di euro. Non si tratta di un’auto qualunque: fu l’unica vettura italiana a conquistare il record assoluto di velocità su terra, toccando i 234,98 km/h. A costruirla fu il pilota inglese Ernest Eldridge, partendo dal telaio di una Fiat SB4 su cui installò un motore aeronautico Fiat A.12, sei cilindri in linea, 21 litri di cilindrata e 320 cavalli: un pezzo di storia dell’automobilismo restaurato per l’ultima volta in Olanda nel 2009.

La vecchia Fiat che oggi vale oro

Poco distante, per prestigio e valore, si trova la Fiat Turbina del 1954, la fuoriserie sperimentale spinta da un motore a turbina che oggi viene quotata intorno ai 6 milioni di euro, e la 8V Supersonic Ghia, meglio conosciuta come Ottovù, equipaggiata con un motore V8 di 2 litri capace di 110 cavalli progettato da Dante Giacosa. Uno dei 15 esemplari costruiti, lo stesso esposto al Salone di Ginevra del 1954 e al concorso d’eleganza di Pebble Beach nel 1957, è stato venduto nel 2015 negli Stati Uniti per l’equivalente di circa 1,6 milioni di euro.

Anche la variante 8V Vignale rientra tra i pezzi più ambiti dai collezionisti, con quotazioni che superano i due milioni di euro, mentre risalendo ancora più indietro nel tempo si incontra la Fiat Tipo 6 Demi-Tonneau del 1911, autentico simbolo del lusso automobilistico dei primi del Novecento, venduta all’asta Bonhams nel gennaio 2019 per l’equivalente di 553.145 euro dopo un accurato restauro completato nel 2016.

Curiosa e legata alla storia industriale italiana anche la Fiat Eden Roc Pinin Farina del 1956, una “spiaggina” realizzata in soli due esemplari su base Fiat 600 Multipla per la famiglia Agnelli, completamente aperta, priva di portiere, con parabrezza basso e finiture in legno di mogano e teak in stile motoscafo di lusso: uno dei due esemplari è stato battuto all’asta Gooding & Company in California nel 2015 per l’equivalente di 632.714 euro.

Non serve però risalire a prototipi unici per trovare Fiat che oggi valgono una piccola fortuna: anche la Nuova 500, il celebre Cinquino conosciuto da generazioni di italiani come utilitaria alla portata di tutti, può raggiungere quotazioni sorprendenti se in condizioni originali o con una storia particolare alle spalle.

Un esemplare del 1964 disegnato da Frua, restaurato a fondo nel 2016, è stato aggiudicato all’asta Bonhams per l’equivalente di 553.145 euro, mentre esemplari ben conservati della stessa 500 D hanno raggiunto negli ultimi anni prezzi record che superano abbondantemente i 50.000 euro. Una dimostrazione di come, dietro l’immagine di casa automobilistica popolare, la Fiat custodisca una storia fatta anche di eccellenza ingegneristica e rarità da museo.