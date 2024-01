Queste CUFFIE sono SVENDUTE per 24h su Amazon: scopri subito il prezzo SHOCK

Sei un fanatico di musica? E pensa che per i fanatici di oggi c’è un’occasione super. Se corri adesso su Amazon, troverai le cuffie Bluetooth, a soli 93,99€, invece di 118,35€. Si tratta davvero dell’occasione più shock e allo stesso tempo super.

Se anche tu stavi cercando il momento in cui Amazon avrebbe davvero fatto crollare drasticamente prezzo di questo prodotto shock, eccolo. Oggi te le porti a casa con lo sconto pazzo del 21%. Quindi, aggiungile ora al tuo carrello, così al checkout saranno scontate dal sito.

Cuffie Stereo cablate con cancellazione del rumore, tecnologia a 3 microfoni

Una vera occasione super per chi ama la musica che è scoppiata da Amazon, già, queste cuffie sono davvero le migliori sul sito. Dal design unico!

Il design con isolamento acustico assicura comfort e riduce il rumore di fondo, mentre il braccetto con tecnologia a 3 microfoni migliora la qualità delle chiamate. L’indicatore di occupato ottimizzato segnala agli altri quando si è impegnati accendendosi automaticamente durante le chiamate.

Scarica Jabra Direct per avere sempre le funzionalità più recenti. Grazie alla dashboard intuitiva, rimanere aggiornati non è mai stato così facile. Le nostre cuffie Evolve2 40 SE sono pienamente compatibili con le piattaforme di Unified Communications come Zoom, Google Meet e molte altre.

Ma non vorrai mica farti scappare questa occasione shock? Amazon ti dà la possibilità di avere queste cuffie a davvero niente, solo per queste 24h.

