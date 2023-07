Queste Echo Buds sono perfette in SPIAGGIA, costano davvero NIENTE per 24h

Ti piace davvero tanto ascoltare la musica e vuoi sempre goderti al massimo ogni momento anche quando sei in spiaggia, al mare? Le tue vecchie cuffie ormaisono da buttare via, vero? Oggi ti puoi portare a casa queste cuffie Echo Buds, oggi le trovi a soli 62,99€, invece di 119,99€. Corri subito, prima che possa terminare su Amazon!

Se corri ora su Amazon potrai trovare queste cuffie davvero incredibili a pochissimo. Oggi le trovi con tanto di sconto del 48%.

Echo Buds con Alexa, cuffiette Bluetooth con cancellazione attiva del rumore, microfono integrato, IPX4 impermeabili

Ti piace davvero tanto ascoltare la musica in ogni momento? Vorresti sentirla come si deve, oppure rispondere alle chiamate che ricevi di lavoro anche al mare? Non aspettare altro tempo, corri adesso su Amazon, prima che possa finire!

Questo modello dispone di driver di ottima qualità offrono un audio nitido e bilanciato, mentre il design in-ear che aderisce bene all’orecchio e la ANC limitano i rumori di sottofondo.

Gli Echo Buds sono piccoli, leggeri e resistenti al sudore, con una tenuta confortevole pensata per muoversi con te.

Goditi la tua musica preferita fino a 5 ore di seguito con ogni ricarica e fino a 15 ore con la custodia di ricarica. Una ricarica rapida di 15 minuti ti offre fino a 2 ore di autonomia.

Non aspettare più, perché oggi ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili su Amazon. Dal colore bianco, perfette per ogni occasione. Oggi te le porti a casa a davvero pochissimo. Corri subito su Amazon, prima che finiscano!

