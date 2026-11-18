Spesso il problema nasce dal telefono: dalle impostazioni audio, dal codec scelto in automatico, dal volume gestito male o da una modalità di trasmissione poco adatta. Il risultato lo conoscono in tanti: bassi deboli, voci confuse, ritardo nei video, volume che sembra sempre troppo basso. Prima di comprare nuovi auricolari, conviene quindi fare un giro nei menu di Android. Alcune voci sono un po’ nascoste, ma possono cambiare parecchio l’ascolto.

Ogni volta che si collegano gli auricolari Bluetooth al telefono, Android e il dispositivo audio scelgono un codec Bluetooth. È il sistema che comprime e invia la musica senza fili. Di solito decide tutto il telefono: prova a usare il codec migliore tra quelli supportati da entrambi i dispositivi, ma non sempre la scelta automatica è quella più felice. Molto dipende anche dal produttore dello smartphone.

Il codec di base è SBC, presente su tutti i dispositivi Bluetooth audio. Da Android 8.0 in poi, però, molti telefoni possono usare anche AAC, aptX, aptX HD e LDAC, se gli auricolari sono compatibili. Sui Samsung Galaxy il menu può essere più limitato: in genere compaiono SBC, AAC, LDAC e il codec proprietario Samsung Seamless Codec. Il punto è semplice: il codec scelto in automatico non sempre è quello più adatto, soprattutto se si cerca più dettaglio nella musica o meno ritardo nei video.

C’è anche un altro aspetto da non sottovalutare. Un codec sulla carta migliore non suona sempre meglio. LDAC, per esempio, può arrivare a un bitrate alto, ma se il segnale è debole o instabile può abbassare la qualità. In quel caso un più vecchio aptX, ma stabile, può risultare più convincente. Nei forum Android non è raro leggere frasi come: “Sembravano auricolari mediocri, poi ho cambiato codec”. Non è magia. È solo il telefono che gestisce diversamente la connessione.

Opzioni sviluppatore: come scegliere AAC, aptX, LDAC o Seamless Codec

Per cambiare il codec audio Bluetooth su Android, prima bisogna collegare gli auricolari. Il motivo è pratico: il sistema mostra solo le opzioni compatibili con telefono e cuffie. Dopo il collegamento si può entrare nel menu giusto. Il percorso più comune è Impostazioni, poi Informazioni sul telefono. Toccando sette volte Numero build si sbloccano le Opzioni sviluppatore, dopo l’eventuale inserimento di PIN o impronta.

Auricolari Bluetooth e smartphone con menu impostazioni: la qualità audio può dipendere dalle opzioni del telefono Android.

Dentro le Opzioni sviluppatore bisogna cercare Codec audio Bluetooth. Da lì si può scegliere tra le voci disponibili: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC oppure, sui modelli compatibili, Seamless Codec. Su alcuni telefoni Samsung conviene usare la barra di ricerca delle impostazioni, perché le voci cambiano posizione a seconda della versione di One UI. Attenzione anche a un dettaglio banale ma decisivo: l’interruttore generale delle Opzioni sviluppatore deve restare acceso, altrimenti molte modifiche non vengono mantenute.

Se il codec cercato non compare, non significa per forza che il telefono non lo supporti. A volte va attivato dall’app del produttore degli auricolari. Sony, per esempio, gestisce LDAC anche tramite la propria applicazione. La regola resta questa: servono compatibilità da entrambe le parti e una connessione stabile. Dopo il cambio, meglio provare lo stesso brano per qualche minuto, possibilmente in un punto della casa senza troppi muri o altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Volume assoluto: il comando nascosto dietro audio basso e sbalzi improvvisi

Un’altra voce da controllare è il Volume assoluto. Android l’ha introdotta per sincronizzare il volume del telefono con quello degli auricolari. In pratica, quando è attiva, l’utente vede un solo cursore e lo smartphone lascia agli auricolari il compito di regolare l’uscita. Quando tutto funziona, non ci si fa caso. Quando qualcosa non va, invece, il problema si sente subito.

Alcuni auricolari restano troppo bassi anche al massimo. Altri passano di colpo da un volume quasi impercettibile a uno troppo alto. Succede perché i livelli del telefono e quelli del dispositivo Bluetooth non coincidono. In questi casi si può provare a disattivare il Volume assoluto: prima si scollegano gli auricolari, poi si entra nelle Opzioni sviluppatore e si cerca Disabilita volume assoluto, spesso nella parte dedicata a rete o Bluetooth. Dopo aver attivato l’opzione, meglio riavviare lo smartphone.

Da quel momento telefono e auricolari gestiscono il volume separatamente. La modifica si può sempre annullare, ma va usata con un po’ di attenzione: senza controllo unico, alcuni modelli possono arrivare a livelli molto alti. Conviene alzare il volume poco alla volta e controllare anche l’app degli auricolari, dove possono esserci equalizzatore, limitatore o profili audio già impostati. A volte una regolazione sbagliata pesa più del codec scelto.

LE Audio e Dual Audio: cosa cambia su batteria, condivisione e compatibilità

La nuova generazione dell’audio Bluetooth passa da LE Audio, supportato da Android 13 sui dispositivi compatibili. Il codec di riferimento è LC3, pensato per sostituire SBC. Secondo i test citati dal Bluetooth SIG, può offrire una qualità percepita migliore anche con un bitrate più basso. In parole semplici: gli auricolari possono consumare meno batteria e mantenere un ascolto stabile, ma solo se telefono e cuffie supportano davvero questa tecnologia.

Non c’è però un interruttore uguale per tutti gli smartphone. Di solito bisogna collegare gli auricolari, entrare in Impostazioni > Bluetooth, toccare l’icona a forma di ingranaggio accanto al dispositivo e vedere se compare LE Audio. Su Samsung il percorso passa spesso da Connessioni. Se la voce non appare, la spiegazione può essere molto semplice: telefono, auricolari o firmware non sono compatibili. Nelle Opzioni sviluppatore c’è anche una funzione sperimentale, Bypass Bluetooth LE Audio Allowlist, ma può creare piccoli problemi e non è pensata per l’uso quotidiano di tutti.

Sui Galaxy compatibili c’è poi Dual Audio, che consente di ascoltare la stessa musica su due dispositivi Bluetooth nello stesso momento. Si associano due auricolari o due speaker, si apre il pannello rapido, si tocca Media e si selezionano entrambi i dispositivi. Il limite, chiarito da Samsung, è di due connessioni: se se ne aggiunge una terza, una delle precedenti viene scollegata. La sincronizzazione, inoltre, non è sempre perfetta, soprattutto con due altoparlanti nella stessa stanza. Con due paia di auricolari, invece, può essere molto comoda: un film in treno, una playlist condivisa, senza comprare altri accessori.