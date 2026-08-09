Queste vecchie chiavette USB valgono oro, non buttarle via: puoi riutilizzarle in questo modo

Una vecchia chiavetta USB dimenticata in un cassetto può servire ancora, anche nel 2026.
Una vecchia chiavetta USB dimenticata in un cassetto può servire ancora, anche nel 2026.
Valentina Giungati
Pubblicato il 9 ago 2026
Queste vecchie chiavette USB valgono oro, non buttarle via: puoi riutilizzarle in questo modo

In casa, in ufficio o in viaggio, può aiutare a recuperare un computer bloccato, salvare file importanti, ascoltare musica e tenere al sicuro dati personali senza affidarsi soltanto al cloud. Dopo anni di smartphone sempre più capienti e servizi online a portata di mano, molti hanno dato per finiti i pendrive. In realtà restano piccoli strumenti pratici, economici e facili da riusare. Prima, però, meglio controllare che funzionino, formattarli con attenzione e scegliere bene a cosa destinarli.

Il primo uso, e forse il più utile, è trasformare il pendrive in una unità di soccorso per avviare un computer che non parte più. Con programmi come Rufus e un’immagine ISO di Windows 11, Ubuntu o di altre distribuzioni Linux, la chiavetta può diventare avviabile. Si inserisce nella porta USB, si entra nel menu di boot del PC e da lì si prova a rimettere in piedi il sistema, o almeno a recuperare i file rimasti sul disco.

È una soluzione preziosa quando il sistema operativo è danneggiato, ma documenti, foto e cartelle personali sono ancora al loro posto. In questi casi la chiavetta USB boottabile diventa una specie di piccolo kit di emergenza digitale: permette di copiare i dati più importanti su un altro supporto prima di tentare una riparazione o una reinstallazione. Tecnici e appassionati lo ripetono spesso, anche nei forum di assistenza: “Meglio prepararla prima, non quando il computer è già fermo”. Una precauzione semplice, ma spesso decisiva.

Backup offline: la copia fisica che salva da cloud down e ransomware

Un altro uso ancora attualissimo è il backup offline, cioè una copia dei file tenuta su un dispositivo non collegato a internet. Il cloud è comodo, certo, ma non è infallibile: possono esserci blocchi temporanei del servizio, errori di sincronizzazione, account violati o attacchi ransomware. E quando succede, documenti e fotografie rischiano di diventare irraggiungibili proprio nel momento peggiore. Una copia fisica su USB, conservata in un cassetto o nella borsa da lavoro, aggiunge una protezione in più.

Mano che inserisce una chiavetta USB in un laptop su una scrivania, con hard disk esterno e quaderno sullo sfondo
Una vecchia chiavetta USB collegata al portatile può diventare un supporto di soccorso per recupero dati e backup offline.

Per organizzare i salvataggi si possono usare strumenti come FreeFileSync, utili per tenere aggiornate cartelle di lavoro, archivi di famiglia, scansioni di documenti e progetti personali. Anche una chiavetta da 16 GB, 32 GB o 64 GB può bastare per i file davvero importanti. Con un adattatore USB-C o OTG, poi, il pendrive si può collegare a molti smartphone Android per spostare foto e video, liberando memoria senza cancellare ricordi. Il principio è quello della regola 3-2-1 della sicurezza digitale: tre copie, su due supporti diversi, con almeno una lontana dal dispositivo principale.

Musica, TV e auto: gli usi multimediali che restano utili nel 2026

La chiavetta USB resta comoda anche per ascoltare musica e guardare contenuti multimediali, soprattutto quando la connessione è debole o non si vogliono consumare dati mobili. Molte auto, anche recenti, hanno ancora una porta USB in grado di leggere file MP3 o FLAC. Basta preparare una cartella con album, podcast o registrazioni personali, collegare il pendrive e partire. Nei viaggi lunghi, o sulle vetture senza Bluetooth, è una soluzione pulita. Niente notifiche. Niente batteria del telefono che scende.

Lo stesso vale per diversi televisori e decoder, che riconoscono le memorie USB per riprodurre video, fotografie e musica. Alcuni modelli permettono anche di registrare programmi, usare il pendrive come spazio aggiuntivo o caricare contenuti personali da vedere sullo schermo di casa. Prima di copiare tutto, però, conviene controllare i formati supportati dal televisore: MP4, MKV, JPEG, MP3. Non tutti i dispositivi leggono gli stessi codec. È un dettaglio tecnico, sì, ma evita la scena già vista: file pronto, divano occupato e messaggio di errore sullo schermo.

Privacy e sicurezza: app portatili, sistemi temporanei e chiavi cifrate

C’è poi il tema della privacy, sempre più importante per chi usa computer condivisi, postazioni pubbliche o dispositivi aziendali. Piattaforme come PortableApps.com permettono di portare su USB browser, editor di testo, lettori multimediali e strumenti di manutenzione che si aprono direttamente dalla chiavetta, senza installare nulla sul computer ospite. Studenti, consulenti e professionisti possono così avere con sé alcune impostazioni personali e rimuovere il dispositivo a fine lavoro, lasciando meno tracce sulla macchina.

Per chi ha esigenze più spinte esistono sistemi operativi temporanei come Tails, pensati per funzionare da memoria USB e non conservare dati sul computer usato; il traffico passa attraverso la rete Tor, con un’impostazione centrata sulla riservatezza. Non è uno strumento per tutti, ma fa capire quanto possa essere versatile un semplice pendrive.

In alternativa, applicazioni come KeePass Portable o Rohos Mini Drive permettono di custodire password e archivi cifrati, accessibili solo con la chiavetta collegata. Alcuni modelli compatibili con lo standard FIDO2, inoltre, possono essere usati per la verifica in due passaggi su servizi come Google o Microsoft. Prima di buttare una vecchia USB, insomma, conviene provarla: potrebbe avere ancora parecchio lavoro da fare.

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