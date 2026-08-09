Queste vecchie chiavette USB valgono oro, non buttarle via: puoi riutilizzarle in questo modo

In casa, in ufficio o in viaggio, può aiutare a recuperare un computer bloccato, salvare file importanti, ascoltare musica e tenere al sicuro dati personali senza affidarsi soltanto al cloud. Dopo anni di smartphone sempre più capienti e servizi online a portata di mano, molti hanno dato per finiti i pendrive. In realtà restano piccoli strumenti pratici, economici e facili da riusare. Prima, però, meglio controllare che funzionino, formattarli con attenzione e scegliere bene a cosa destinarli.

Il primo uso, e forse il più utile, è trasformare il pendrive in una unità di soccorso per avviare un computer che non parte più. Con programmi come Rufus e un’immagine ISO di Windows 11, Ubuntu o di altre distribuzioni Linux, la chiavetta può diventare avviabile. Si inserisce nella porta USB, si entra nel menu di boot del PC e da lì si prova a rimettere in piedi il sistema, o almeno a recuperare i file rimasti sul disco.

È una soluzione preziosa quando il sistema operativo è danneggiato, ma documenti, foto e cartelle personali sono ancora al loro posto. In questi casi la chiavetta USB boottabile diventa una specie di piccolo kit di emergenza digitale: permette di copiare i dati più importanti su un altro supporto prima di tentare una riparazione o una reinstallazione. Tecnici e appassionati lo ripetono spesso, anche nei forum di assistenza: “Meglio prepararla prima, non quando il computer è già fermo”. Una precauzione semplice, ma spesso decisiva.

Backup offline: la copia fisica che salva da cloud down e ransomware

Un altro uso ancora attualissimo è il backup offline, cioè una copia dei file tenuta su un dispositivo non collegato a internet. Il cloud è comodo, certo, ma non è infallibile: possono esserci blocchi temporanei del servizio, errori di sincronizzazione, account violati o attacchi ransomware. E quando succede, documenti e fotografie rischiano di diventare irraggiungibili proprio nel momento peggiore. Una copia fisica su USB, conservata in un cassetto o nella borsa da lavoro, aggiunge una protezione in più.

Una vecchia chiavetta USB collegata al portatile può diventare un supporto di soccorso per recupero dati e backup offline.

Per organizzare i salvataggi si possono usare strumenti come FreeFileSync, utili per tenere aggiornate cartelle di lavoro, archivi di famiglia, scansioni di documenti e progetti personali. Anche una chiavetta da 16 GB, 32 GB o 64 GB può bastare per i file davvero importanti. Con un adattatore USB-C o OTG, poi, il pendrive si può collegare a molti smartphone Android per spostare foto e video, liberando memoria senza cancellare ricordi. Il principio è quello della regola 3-2-1 della sicurezza digitale: tre copie, su due supporti diversi, con almeno una lontana dal dispositivo principale.

Musica, TV e auto: gli usi multimediali che restano utili nel 2026

La chiavetta USB resta comoda anche per ascoltare musica e guardare contenuti multimediali, soprattutto quando la connessione è debole o non si vogliono consumare dati mobili. Molte auto, anche recenti, hanno ancora una porta USB in grado di leggere file MP3 o FLAC. Basta preparare una cartella con album, podcast o registrazioni personali, collegare il pendrive e partire. Nei viaggi lunghi, o sulle vetture senza Bluetooth, è una soluzione pulita. Niente notifiche. Niente batteria del telefono che scende.

Lo stesso vale per diversi televisori e decoder, che riconoscono le memorie USB per riprodurre video, fotografie e musica. Alcuni modelli permettono anche di registrare programmi, usare il pendrive come spazio aggiuntivo o caricare contenuti personali da vedere sullo schermo di casa. Prima di copiare tutto, però, conviene controllare i formati supportati dal televisore: MP4, MKV, JPEG, MP3. Non tutti i dispositivi leggono gli stessi codec. È un dettaglio tecnico, sì, ma evita la scena già vista: file pronto, divano occupato e messaggio di errore sullo schermo.

Privacy e sicurezza: app portatili, sistemi temporanei e chiavi cifrate

C’è poi il tema della privacy, sempre più importante per chi usa computer condivisi, postazioni pubbliche o dispositivi aziendali. Piattaforme come PortableApps.com permettono di portare su USB browser, editor di testo, lettori multimediali e strumenti di manutenzione che si aprono direttamente dalla chiavetta, senza installare nulla sul computer ospite. Studenti, consulenti e professionisti possono così avere con sé alcune impostazioni personali e rimuovere il dispositivo a fine lavoro, lasciando meno tracce sulla macchina.

Per chi ha esigenze più spinte esistono sistemi operativi temporanei come Tails, pensati per funzionare da memoria USB e non conservare dati sul computer usato; il traffico passa attraverso la rete Tor, con un’impostazione centrata sulla riservatezza. Non è uno strumento per tutti, ma fa capire quanto possa essere versatile un semplice pendrive.

In alternativa, applicazioni come KeePass Portable o Rohos Mini Drive permettono di custodire password e archivi cifrati, accessibili solo con la chiavetta collegata. Alcuni modelli compatibili con lo standard FIDO2, inoltre, possono essere usati per la verifica in due passaggi su servizi come Google o Microsoft. Prima di buttare una vecchia USB, insomma, conviene provarla: potrebbe avere ancora parecchio lavoro da fare.