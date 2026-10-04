Queste vecchie monete dimenticate nei cassetti oggi sono un vero tesoro da far fruttare

Oggi, però, alcune possono valere centinaia di euro. In certi casi anche più di mille euro. Il motivo è semplice: alcune emissioni in argento 625 furono prodotte in pochi esemplari e sono molto cercate dai collezionisti. Non tutte, però, hanno lo stesso valore. A fare la differenza sono anno di coniazione, zecca, stato di conservazione e quei piccoli particolari che, a un primo sguardo, possono passare inosservati.

Tra le 5 DM più cercate c’è la moneta dedicata a Joseph Freiherr von Eichendorff, emessa il 26 novembre 1957 per il centenario della morte del poeta. Fu coniata ad Amburgo, con marchio di zecca “J”, in 198 mila esemplari in Fior di conio e appena 2 mila in fondo specchio (“Polierte Platte”). Una tiratura ridotta che pesa sulle quotazioni: secondo operatori del settore e inserzioni specializzate, un esemplare ben conservato può arrivare intorno ai 280 euro.

Vale di più la moneta del 1955 dedicata a Ludwig Wilhelm Markgraf von Baden, coniata a Karlsruhe con la lettera “G”. Uscì il primo novembre di quell’anno per il trecentesimo anniversario della nascita del margravio e viene indicata fino a circa 395 euro. Ancora più richiesta è il 5 marchi “Silberadler” del 1958 con segno “F”, prodotto dalla zecca di Stoccarda: gli esemplari migliori possono essere proposti fino a 600 euro.

Il vero salto arriva con le emissioni più note tra i numismatici. Il 5 DM “Germanisches Museum” del 1952, prima moneta commemorativa tedesca del dopoguerra, fu coniato a Monaco per il centenario del museo di Norimberga: nella versione fondo specchio può superare i 1.100 euro. La moneta dedicata a Friedrich Schiller, emessa nel 1955 per il 150° anniversario della morte, raggiunge valutazioni fino a 1.300 euro negli stati migliori.

In cima alle ricerche restano poi il Silberadler 1958 J, coniato ad Amburgo in soli 60 mila pezzi, e la moneta di Johann Gottlieb Fichte, datata 1964 ma uscita nel 1966: un esemplare con assenza della scritta sul bordo può essere stimato fino a circa 1.475 euro.

Perché gli anni Cinquanta e Sessanta fanno impennare le quotazioni

A spingere i prezzi è l’incrocio tra tirature limitate, materiale e memoria storica. Le prime commemorative della Repubblica federale tedesca furono prodotte in argento 625/1000, con peso di 11,2 grammi e diametro di 29 millimetri per molte emissioni. Erano gli anni in cui la Germania occidentale ricostruiva istituzioni, simboli e identità pubblica dopo la guerra. All’epoca, però, pochi pensarono a conservarle con attenzione.

Monete tedesche dimenticate in un cassetto, osservate con una lente: alcuni 5 marchi possono oggi valere molto.

Molte monete finirono nella normale circolazione. Altre vennero messe da parte, ma senza custodie o protezioni. Così, a distanza di decenni, gli esemplari senza graffi, colpi sul bordo o segni di pulizia troppo aggressiva sono meno comuni di quanto lasci pensare la tiratura iniziale. “La moneta deve parlare da sola, non essere lucidata per sembrare nuova”, ripetono spesso i commercianti numismatici a chi porta in negozio vecchi lotti di famiglia. Un consiglio semplice, ma decisivo.

La rarità, comunque, non è tutto. Conta anche il richiamo culturale dei soggetti raffigurati: Schiller, Eichendorff, Fichte, il Germanisches Museum. Nomi che nel collezionismo tedesco hanno un peso preciso e che trasformano una piccola moneta d’argento in un oggetto capace di raccontare un pezzo del Novecento europeo.

Zecca, annata e qualità: i dettagli che decidono il valore

Per capire se una moneta da 5 marchi possa valere qualcosa, il primo controllo è il segno di zecca. Le lettere sono decisive: D indica Monaco, F Stoccarda, G Karlsruhe, J Amburgo. Due monete dello stesso tipo, ma con annata e zecca diverse, possono avere prezzi molto lontani. Il caso più citato è il Silberadler del 1958 J, raro proprio perché da Amburgo uscirono solo 60 mila esemplari in quell’anno, dopo una diversa distribuzione degli incarichi tra le zecche federali.

Poi viene la conservazione. Le diciture tedesche più frequenti sono Stempelglanz, vicino al Fior di conio, e Polierte Platte, cioè fondo specchio, qualità superiore destinata di norma ai collezionisti. Per alcune emissioni la differenza è notevole: la Schiller del 1955, per esempio, ebbe una tiratura complessiva di circa 200 mila pezzi, ma solo circa 1.200 in fondo specchio. Da qui il divario nelle valutazioni.

Occhio anche al bordo. Le iscrizioni, come “Seid einig einig einig” sulla Schiller o “Grüss dich Deutschland aus Herzensgrund” sulla Eichendorff, servono a identificare correttamente l’esemplare. Nel caso della Fichte, la mancanza della scritta sul bordo è considerata una variante rara. Proprio per questo, però, va verificata con attenzione: una particolarità può far salire il prezzo, una manomissione può azzerarlo.

Dove far valutare una moneta e come evitare repliche e stime gonfiate

Chi trova una 5 DM d’argento in casa non dovrebbe correre al cambio né venderla al primo acquirente online. Meglio rivolgersi a un perito numismatico, a un commerciante iscritto ad associazioni di settore o a una casa d’aste specializzata. L’ideale è chiedere una valutazione scritta, con foto, peso, diametro, annata, zecca e stato di conservazione. Serve un po’ di pazienza, anche se la tentazione di chiudere in fretta può essere forte.

Il mercato online, da eBay ai portali di collezionismo, può dare un’idea, ma non basta. I prezzi richiesti negli annunci non coincidono sempre con quelli realmente pagati. Per orientarsi bisogna guardare le vendite concluse, confrontare monete simili e controllare se l’esemplare sia stato certificato. Un’inserzione a quattro cifre, da sola, non fa una quotazione.

Il rischio principale riguarda repliche e riconiazioni, che non sempre vengono segnalate in modo chiaro. Per il 5 DM Germanisches Museum del 1952, ad esempio, gli operatori ricordano la presenza di molte copie sul mercato, senza lo stesso valore collezionistico. Prima di pulire, vendere o spedire una moneta, conviene fotografarla bene e farla controllare. A volte, in fondo a un cassetto, c’è davvero un piccolo patrimonio. Altre volte, soltanto un bel ricordo della vecchia D-Mark.