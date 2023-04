Quest'estate con la cantinetta smart diventi il RE del VINO (Amazon)

L’estate si avvicina e con lei le serate da trascorrere fino a tarda sera in dolce compagnia e con gli amici, magari in compagnia di un bel calice di vino. Se desideri che quella di quest’anno diventi un’estate indimenticabile, dovresti prendere in seria considerazione la cantinetta smart in super offerta nelle ultime ore su Amazon. Può contenere fino a 24 bottiglie e presenta un compressore incorporato in grado di offrire alte prestazioni da una parte e silenzio dall’altra. Quanto costa? Oggi può essere tua a 180,90 euro anziché 270 euro, grazie al 35% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Cantinetta smart per il vino in sconto del 35% su Amazon

La cantinetta smart del marchio specializzato Cecotec ha una capacità complessiva di 24 bottiglie di vino. Il suo principale punto di forza è il compresso integrato, silenziosissimo (raggiunge appena 42 dB). Presenta inoltre un comodo pannello di controllo touch, tramite cui puoi regolare la temperatura del vino ideale da un minimo di 5 gradi a un massimo di 18 gradi.

L’installazione è libera, ciò significa che hai la facoltà di posizionare la cantinetta in qualunque area della tua casa. A questo proposito, prendi solo nota delle misure: 50 cm di profondità, 78,5 cm di lunghezza e 52,5 cm di altezza.

Non ti devi nemmeno preoccupare delle spese di spedizione, con la consegna gratuita garantita da Amazon a tutti gli abbonati Prime.

Aggiungi al carrello ora la speciale cantinetta smart in super offerta su Amazon per trasformarti nel re del vino durante la prossima estate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.