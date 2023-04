Questi auricolari sono SPAZIALI e oggi ti costano meno di 30€

Anche tu sei un amante della buona musica? Stavi cercando delle cuffie bluetooth davvero da urlo ma a pochissimo? Pensa, che solo per oggi trovi queste cuffie di JLab a soli 29,99€, con tanto di coupon di 5€ da aggiungere. Si tratta di una vera occasione da non farsi sfuggire!

Non perderti questa occasione bomba, che sarà presente solo oggi su Amazon. Delle cuffie Bluetooth davvero da urlo, con tanto di coupon di 5€ da aggiungere. Tutto ciò che dovrai fare è selezionarle con tanto di coupon ed aggiungerle al carrello, al checkout saranno già scontate.

Cuffie Bluetooth JLab, design piccolo, suono EQ3 personalizzato, prezzo bassissimo

Queste cuffie Bluetooth stanno davvero mandando in tilt tutto Amazon. Non si era mai visto un prezzo così basso per delle cuffie così super come queste di JLab. Dal colore nero e dal design piccolo e minimal.

Queste cuffie si accendono automaticamente e si collegano altrettanto in pochissimo tempo. Ti basterà davvero estrarle dalla custodia e si connetteranno subito. Sono dotate anche di Bluetooth 5.1, per garantirti una connessione super veloce. Dal design davvero piccolo, un profilo sottile, perfetto per ogni tipo di orecchio.

Sono dotate di un driver al neodimio da ben 8 mm, che ti garantirà un suono davvero cristallino. Potrai sintonizzare il suono a seconda delle tue preferenze personali. Dotate anche di una batteria davvero a lunga durata, ti offrirà ben otto ore di riproduzione per ogni auricolare. Inoltre, dispone di una doppia connessione, quindi non ti dovrai preoccupare di perdere la connessione.

Non vorrai mica farti scappare queste cuffie? Sono davvero uniche, dal design super sottile e dal colore nero. Perfette per godersi al massimo un sound davvero super cristallino a pochi euro, solo per oggi su Amazon. Corri a vederle.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.