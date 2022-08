Questi BUFFI auricolari in-ear a forma di SUPEREROI sono comodi, carini e perfettamente funzionanti

Su Amazon in questo preciso momento ci sono degli auricolari wireless che tutti gli appassionati di super eroi e in generale di comics e manga non dovrebbero lasciarsi sfuggire. Si tratta infatti di prodotti che riprendono l’aspetto, in chiave buffa, di eroi come Batman, Spiderman, Captain America e via discorrendo. Dunque sono perfetti per bambini e adulti.

A dispetto poi del look, questi auricolari sono anche buoni e con tutte le feature del caso: sono certificate con impermeabilità IPX5, hanno un design ergonomico con 3 dimensioni di auricolari in-ear e funzioni touch avanzate. Non ci credi? Allora segui questo link, e in automatico verrà applicato un coupon del 20% sulla pagina del prodotto che poi si attiverà alla cassa, portandole subito a casa con soli 19€.

Auricolari comodi e carini: per bambini e non solo

Questi auricolari sono davvero ben costruiti: solidi ma allo stesso tempo morbidi, sono perfetti da indossare anche per lungo tempo. I materiali super morbidi si adattano alla forma naturale del tuo orecchio per una vestibilità personalizzata. Godono inoltre di doppia tecnologia di riduzione del rumore per migliorare la velocità di trasmissione, garantire una distanza di 15 metri, bassi stereo ad alta definizione e alti cristallini.

Non correrai il rischio di perderti qualche parola durante una chiamata importante o mentre ascolti la tua canzone preferita. Sono certificate con impermeabilità IPX5, il che significa che puoi indossare auricolari wireless per sport, palestra o viaggi. Controlla tutte le funzioni con un semplice tocco sugli auricolari senza alcun disagio. Riproduci, metti in pausa, salta la canzone, rispondi alla chiamata e controlla il volume, tutto grazie ai suoi sensori touch intelligenti. E non c’è bisogno di preoccuparsi che l’acqua e il sudore possano danneggiare gli auricolari in queste attività

Infine da non dimenticare l’ottima batteria che le rende perfette per diverse attività oltre che per uso casalingo come con TV, PC e telefono, quindi per lo sport o il lavoro. Approfitta quindi subito dell’occasione per fare tue queste ottime cuffiette wireless a soli 19€. In automatico verrà applicato un coupon del 20% sulla pagina del prodotto che poi si attiverà alla cassa, portandole subito a casa con soli 19€. Le spedizioni sono gratuite, gestite da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.