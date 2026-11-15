Questi dispositivi che tutti abbiamo in casa fanno schizzare la bolletta eppure nessuno se ne accorge

Non si tratta solo di “spegnere la luce”. A fare davvero la differenza, come ricordano da tempo le associazioni dei consumatori e l’Enea nelle campagne sul risparmio energetico, sono gli apparecchi usati per molte ore, quelli più vecchi o lasciati accesi senza motivo. Piccole distrazioni che, a fine mese, diventano euro in bolletta.

Tra i principali responsabili dei consumi elettrici domestici ci sono gli apparecchi che lavorano a lungo o producono calore: frigorifero, forno elettrico, lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie. Il frigorifero, per esempio, resta acceso giorno e notte. Anche se non consuma molto in ogni singolo momento, il fatto che funzioni senza sosta lo rende uno degli elettrodomestici più presenti in bolletta.

Se poi è vecchio o ha le guarnizioni rovinate, può pesare molto più di un modello recente e più efficiente. Il forno elettrico incide soprattutto quando viene usato spesso e ad alte temperature. Lo stesso vale per l’asciugatrice, utilissima nei mesi freddi ma tra gli apparecchi più dispendiosi.

“La differenza la fanno età dell’elettrodomestico, programma scelto e frequenza d’uso”, spiegano nelle guide dell’Enea, che invita a usare cicli a pieno carico e temperature moderate quando possibile. Anche la lavastoviglie, se usata male, può farsi sentire: avviarla mezza vuota o scegliere programmi intensivi senza reale necessità aumenta i consumi di energia elettrica e acqua. I programmi eco durano di più, è vero, ma di norma consumano meno perché lavorano a temperature più basse e con fasi più graduali.

Stand-by e ricariche continue: il costo invisibile dei piccoli dispositivi

C’è poi un capitolo meno evidente, ma non per questo trascurabile: stand-by, caricabatterie lasciati nella presa, console, decoder, router, smart speaker e televisori sempre pronti all’uso. Presi uno alla volta sembrano poca cosa. Tutti insieme, però, possono contribuire a una quota significativa della spesa elettrica annuale, soprattutto nelle case piene di dispositivi connessi.

Una ciabatta piena di caricabatterie e dispositivi in standby, simbolo dei consumi nascosti che gonfiano la bolletta

Il classico led rosso della tv, il caricatore del telefono attaccato anche senza smartphone, la stampante lasciata accesa “tanto non consuma niente”: sono abitudini comuni. Eppure il consumo c’è, anche se basso. Secondo le indicazioni diffuse negli anni dall’Agenzia internazionale dell’energia e dagli enti nazionali per l’efficienza, la somma dei carichi in stand-by può diventare rilevante nelle abitazioni più tecnologiche.

Una soluzione semplice è usare multiprese con interruttore, soprattutto per tv, computer e console. Spegnere tutto con un gesto, la sera, evita dimenticanze. Per il router Wi-Fi, invece, dipende dalle esigenze: chi lavora da casa o usa dispositivi di sicurezza collegati alla rete potrebbe preferire lasciarlo acceso. Dove non serve di notte, però, una programmazione oraria può aiutare.

Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda: gli apparecchi che pesano di più sulla bolletta

Il peso maggiore, spesso, arriva dagli apparecchi legati a riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Stufe elettriche, termoventilatori, condizionatori usati per molte ore e scaldabagni elettrici possono far salire la bolletta in fretta, soprattutto nelle abitazioni poco isolate. Qui il consumo non è occasionale: quando fa freddo o caldo, l’uso diventa quotidiano.

Lo scaldabagno elettrico è uno degli apparecchi da tenere più sotto controllo. Se resta acceso tutto il giorno, continua a mantenere l’acqua calda anche quando nessuno la usa. Un timer, una temperatura non troppo alta e una manutenzione regolare possono ridurre gli sprechi. In molte case, raccontano gli amministratori di condominio, il problema emerge solo dopo una bolletta fuori scala. Per i condizionatori, contano temperatura impostata, pulizia dei filtri e classe energetica. Tenere la casa troppo fredda in estate aumenta i consumi e spesso non migliora davvero il comfort.

L’Enea consiglia da anni un uso misurato degli impianti e una buona schermatura delle finestre nelle ore più calde. Tende, tapparelle, persiane: soluzioni semplici, ma ancora utili.

Come ridurre i consumi senza rinunciare al comfort quotidiano

Ridurre i consumi in casa non significa vivere al buio o rinunciare agli elettrodomestici. Significa usarli con più attenzione. Avviare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico, scegliere i programmi eco, evitare il prelavaggio quando non serve, pulire i filtri dell’asciugatrice e sbrinare il freezer sono gesti piccoli, ma continui. E funzionano perché incidono sulle abitudini di tutti i giorni.

Un altro punto riguarda la scelta degli apparecchi: quando un elettrodomestico è molto vecchio, sostituirlo con un modello più efficiente può ridurre la spesa energetica, anche se il vantaggio va valutato nel tempo e tenendo conto del costo iniziale. Le etichette energetiche europee aiutano a confrontare i consumi annui stimati, ma vanno lette con attenzione: l’uso reale in famiglia può essere diverso dai test standard. Infine, controllare la bolletta elettrica resta il modo più rapido per capire se qualcosa non torna.

Consumi anomali, picchi improvvisi o aumenti senza spiegazione meritano una verifica: un apparecchio guasto, uno scaldabagno sempre acceso, un congelatore vecchio in garage. “Prima di cambiare fornitore, guardate come consumate”, è il consiglio che molti tecnici ripetono. Sembra banale. Ma spesso il risparmio comincia proprio da lì.