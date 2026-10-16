Questi errori di collegamento della TV rovinano l'immagine

Una TV nuova può deludere già alla prima accensione. Succede spesso: in negozio sembrava perfetta, in salotto l’immagine appare spenta, l’audio non convince, la console non rende come dovrebbe.
Una TV nuova può deludere già alla prima accensione. Succede spesso: in negozio sembrava perfetta, in salotto l’immagine appare spenta, l’audio non convince, la console non rende come dovrebbe.
Valentina Giungati
Pubblicato il 16 ott 2026
Questi errori di collegamento della TV rovinano l'immagine

Il più delle volte il problema non è il pannello, ma il setup iniziale. Tra modalità Eco, profili immagine troppo aggressivi, porte HDMI sbagliate e cavi non adatti, bastano poche impostazioni lasciate com’erano per rovinare film, serie, sport, gaming e soundbar. La buona notizia è che, in molti casi, servono solo pochi minuti nei menu per cambiare nettamente la resa.

La prima cosa da controllare, appena tolta la TV dalla scatola, è la modalità Eco, o “Risparmio energetico”. Spesso è attiva di fabbrica per tagliare i consumi e rientrare nei parametri di efficienza. Bene per l’etichetta energetica, meno per l’immagine: luminosità più bassa, colori meno pieni, contrasto fiacco. Il televisore sembra quasi non fare il suo dovere.

Nei menu immagine conviene uscire da Eco e provare profili come Movie, Cinema, Standard o Filmmaker Mode, a seconda del marchio. La Filmmaker Mode, in particolare, nasce per mantenere colori e movimento più vicini a quelli pensati da registi e produttori, ed è spesso un buon punto di partenza.

Occhio però anche alla modalità Vivid o “Dinamica”, quella che in negozio fa colpo sotto le luci forti: a casa può spingere troppo saturazione, contrasto e nitidezza, con volti innaturali e cieli esagerati. Sembra più brillante, sì. Ma non sempre è più fedele. Dopo qualche minuto l’occhio si abitua a un profilo meno sparato. E l’immagine, semplicemente, respira meglio.

Motion smoothing e filtri di nitidezza: quando l’elaborazione peggiora film e serie

Un altro controllo da fare subito riguarda il motion smoothing, chiamato anche interpolazione del movimento, MotionFlow, TruMotion o con nomi simili in base al produttore. Questa funzione inserisce fotogrammi artificiali tra quelli reali per rendere le scene più fluide. Può tornare utile durante una partita di calcio o una gara di Formula 1, quando la telecamera segue azioni molto rapide.

Mani collegano un cavo HDMI alla TV in salotto, con soundbar e console da gioco sul mobile
Collegare correttamente HDMI e sorgenti alla TV evita limiti su immagine, audio e prestazioni in gaming.

Su film e serie, però, spesso crea il famoso “effetto soap opera”: immagini troppo lisce, poco naturali, lontane dal taglio cinematografico. Nei menu avanzati si può ridurre o disattivare la funzione, separando — quando la TV lo permette — riduzione sfocatura e riduzione scatti. Stesso discorso per filtri come Super Resolution, riduzione rumore, miglioramento contorni e aumento colore. Promettono più dettaglio, ma possono aggiungere aloni, bordi troppo marcati e una grana artificiale.

Meglio partire con nitidezza bassa, anche vicina allo zero, e intervenire solo se la sorgente è davvero modesta: un vecchio canale SD, per esempio, o un file molto compresso. Con contenuti in 4K da Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ o Blu-ray, di solito il segnale è già pulito. Toccarlo troppo, paradossalmente, rischia solo di peggiorarlo.

HDMI 2.1, eARC e console: porte e cavi che sbloccano 4K, 120 Hz e audio lossless

Il capitolo collegamenti è quello in cui si perdono più prestazioni senza accorgersene. Una console come PlayStation 5, Xbox Series X o un PC da gaming ha bisogno di una porta HDMI 2.1 compatibile per arrivare a 4K a 120 Hz, VRR e tempi di risposta più bassi. Non basta infilare il cavo in una presa qualunque: su molti televisori solo una o due porte supportano tutte le funzioni.

E spesso va attivata nei menu l’opzione HDMI Enhanced, “Formato avanzato”, “Game Mode” o una voce simile. Se resta l’impostazione base, la console funziona comunque. Ma può fermarsi a frequenze più basse o con un HDR limitato. Per l’audio entra invece in gioco ARC, o meglio eARC, il canale di ritorno audio via HDMI che collega TV e soundbar con un solo cavo.

ARC gestisce formati compressi come Dolby Digital 5.1; eARC, introdotto con HDMI 2.1, permette invece flussi più pesanti come Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos completo e DTS:X, sempre che televisore e soundbar siano compatibili. Anche il cavo fa la sua parte: un vecchio HDMI può funzionare a intermittenza o limitare la connessione. La scelta più sicura è un cavo HDMI 2.1 Ultra High Speed da 48 Gbps. Non per seguire una moda, ma per evitare colli di bottiglia tra TV, soundbar, console e lettori esterni.

Posizionamento e montaggio: luce, altezza e sicurezza che incidono sulla qualità finale

Anche dove si mette la televisione conta più di quanto sembri. Una finestra laterale, una lampada di fronte allo schermo o una posizione troppo vicina al passaggio possono creare riflessi, coprire gli altoparlanti o costringere a guardare il pannello da un angolo scomodo. Prima di fissarla al muro conviene provarla in diversi momenti della giornata, con tende aperte e chiuse: la luce del mattino non è quella della sera.

Poi c’è l’altezza, errore frequentissimo. Montare la TV molto in alto libera spazio sul mobile, ma alla lunga affatica collo e occhi. Da seduti, lo sguardo dovrebbe cadere più o meno al centro dello schermo, o poco sopra il terzo inferiore del pannello. Se si usa una staffa, meglio sceglierne una inclinabile o orientabile, soprattutto nelle stanze strette.

Sul fronte sicurezza, il punto è semplice: il cartongesso da solo non basta per reggere televisori grandi. Servono tasselli adeguati, fissaggio su montanti, muro portante o muratura, rispettando peso indicato dal produttore e istruzioni della staffa. Una TV stabile, una luce gestita bene e menu regolati con criterio fanno la differenza. Solo allora il televisore comprato per vedere meglio comincia davvero a mostrare quello che può fare.

Ti consigliamo anche

Aggiornamento Codice della Strada: scatta il nuovo obbligo per i guidatori
Gadget e Device

Aggiornamento Codice della Strada: scatta il nuovo obbligo per i guidatori
Lidl ha l'invenzione del secolo che ti farà dire addio per sempre al ferro da stiro
Gadget e Device

Lidl ha l'invenzione del secolo che ti farà dire addio per sempre al ferro da stiro
Con Android puoi ritrovare qualsiasi oggetto con un semplice trucco
Google

Con Android puoi ritrovare qualsiasi oggetto con un semplice trucco
Il trucco degli automobilisti che coprono gli specchietti di notte con una busta
Gadget e Device

Il trucco degli automobilisti che coprono gli specchietti di notte con una busta
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×