Questi gioielli tech degli anni Novanta che tutti usavamo oggi non ci sono più e per questo valgono un capitale

Alcuni oggetti tecnologici degli anni Novanta che sembravano destinati a durare per sempre oggi sono spariti, e proprio per questo attirano sempre più collezionisti.

Browser, computer e palmari che hanno accompagnato l’arrivo di internet nelle case sono diventati simboli di un’epoca ormai lontana. Non tutti hanno raggiunto quotazioni elevate, ma condizioni, confezione originale e rarità possono trasformare certi esemplari in pezzi molto ricercati.

Quando browser, PC e palmari finirono nelle case di tutti

Prima che Google diventasse un gesto automatico, il volto di internet era Netscape Navigator. Arrivò nel 1994, quando il World Wide Web stava uscendo dalle università e dagli uffici tecnici per affacciarsi al grande pubblico. A metà decennio, secondo le ricostruzioni più citate, il browser toccò quote vicine al 90% degli utenti internet. Anche perché, per molti, alternative vere e conosciute non ce n’erano.

Nello stesso periodo Compaq, nata in Texas nel 1982, era uno dei marchi più forti nel mercato dei PC: nel 1994 risultava il primo produttore mondiale di personal computer, grazie a macchine considerate solide e alla capacità di montare in fretta componenti avanzati, come i chip Intel della famiglia 386.

Poi arrivò Palm, con il PalmPilot 1000 nel 1996: piccolo, tascabile, con agenda, contatti e appunti sempre a portata di mano. “Era l’ufficio in tasca”, ricordano ancora molti utenti di quegli anni. Non tutti lo avevano. Ma tutti sapevano che cos’era.

Gli errori fatali davanti a Microsoft, internet e smartphone

Il declino di questi marchi tech degli anni Novanta non arrivò in una notte. E non fu uguale per tutti. Netscape si trovò contro Microsoft, che inserì Internet Explorer in Windows 95 e lo rese subito disponibile su milioni di computer. La famosa “guerra dei browser” cambiò tutto in pochi anni: nel 1998 Netscape fu venduta ad AOL, che nel 2008 ne fermò ufficialmente lo sviluppo.

Compaq, invece, pagò fusioni, riassetti interni e una concorrenza sempre più dura, pronta a vendere PC a prezzi più bassi senza perdere troppo in qualità. Dopo la fusione con Hewlett-Packard, il marchio smise di essere una società autonoma nel 2003; HP lo accantonò nel 2013, anche se in alcuni mercati sono poi apparsi prodotti su licenza con quel nome.

Palm seguì un’altra strada: aveva capito prima di molti il valore del dispositivo personale tascabile, ma non riuscì a reggere l’urto degli smartphone moderni. HP la comprò nel 2010 per circa 1,2 miliardi di dollari, per poi chiudere il marchio l’anno successivo.

Perché essere i primi, nella tecnologia, non basta

La storia di Netscape, Compaq e Palm dice una cosa semplice, ma dura: nella tecnologia non basta arrivare prima. E non basta nemmeno essere amati dagli utenti. Bisogna cambiare quando cambia tutto intorno.

Netscape Navigator aveva insegnato a una generazione come entrare in rete, ma non resse alla distribuzione di massa spinta da Microsoft. Compaq costruì PC diffusi e rispettati, però faticò a trovare una nuova posizione quando internet diventò il centro dell’esperienza informatica. PalmPilot intuì prima di altri la forza della mobilità, ma gli smartphone misero insieme telefono, web, app e fotocamera in un solo oggetto.

È per questo che oggi quei dispositivi hanno ancora fascino: non sono soltanto vecchi prodotti elettronici, ma pezzi di un’epoca in cui il futuro aveva il rumore di un modem, il peso di un portatile grigio e lo stilo sottile di un palmare. E per alcuni collezionisti valgono proprio per questo.