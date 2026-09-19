Questi numeri di telefono dovranno registrarsi entro il 30 settembre

Per alcuni numeri di cellulare sta arrivando una scadenza precisa che, se ignorata, può portare alla sospensione temporanea della linea telefonica usata ogni giorno.

La procedura segue un calendario basato sull’ultima cifra del numero e prevede diverse date da rispettare nei prossimi mesi. Chi rientra nello scaglione interessato deve quindi controllare per tempo la propria situazione, evitando di scoprire il blocco soltanto quando il telefono smette di funzionare.

Linee con ultimo digit 3: la scadenza fissata dalla CRT

La nuova fase riguarda i numeri con ultimo digit 3. Prima di loro erano già stati chiamati alla procedura gli utenti con numerazioni finali 0, 1 e 2. La misura, partita ad agosto e destinata ad andare avanti fino a dicembre, prevede la vinculazione della linea ai dati personali del titolare e al CURP, il codice identificativo usato nel Paese.

Secondo le indicazioni diffuse dalla CRT a inizio luglio, chi non completa il passaggio entro la data stabilita rischia il blocco della linea. Non è detto che la sospensione arrivi subito: può scattare anche nelle 72 ore successive. Per questo diversi operatori stanno invitando i clienti a non ridursi all’ultimo giorno. “Meglio verificare prima che il numero sia già associato correttamente”, hanno spiegato fonti del settore, così da evitare problemi con chiamate, messaggi e dati.

Numeri da 4 a 9: tutte le prossime scadenze

Dopo il 30 settembre, data fissata per le linee che finiscono con 3, il calendario andrà avanti per scaglioni, sempre seguendo l’ultima cifra del numero di cellulare. Le utenze con finale 4 dovranno registrarsi entro il 15 ottobre, quelle con finale 5 entro il 31 ottobre. A novembre toccherà ai numeri che terminano con 6, con limite al 15 novembre, poi alle linee con finale 7, che avranno tempo fino al 30 novembre.

L’ultima fase sarà a dicembre: entro il 15 dicembre dovranno completare la registrazione i numeri con finale 8, mentre per quelli con finale 9 la data indicata è il 31 dicembre. Il criterio scelto è semplice, ma rigido: serve a distribuire gli accessi ai portali e agli sportelli degli operatori, evitando code e picchi in pochi giorni. Una scansione ordinata. Almeno sulla carta.

Linea non registrata: sospensione e riattivazione del servizio

Chi non completa in tempo la registrazione della linea telefonica non perde per forza il numero, ma può restare senza servizio fino alla regolarizzazione. In caso di sospensione, l’utente deve contattare il proprio operatore mobile oppure entrare nel portale ufficiale indicato, controllando bene l’indirizzo per non finire su siti falsi o in tentativi di frode.

La procedura richiede l’inserimento del numero, la conferma con un codice inviato via SMS, il caricamento di una identificazione ufficiale e una prova di riconoscimento richiesta dal sistema. Dopo la vinculazione, l’operatore può riattivare chiamate, messaggi e dati mobili, senza obbligare il cliente a comprare una nuova SIM o a cambiare numero. I tempi possono cambiare da compagnia a compagnia, ma il consiglio resta lo stesso: controllare la scadenza legata all’ultima cifra e completare tutto prima del blocco.

È una procedura prevista per le linee mobili in Messico, dove il calendario continuerà per scaglioni fino alla fine dell’anno. Meglio qualche minuto online che una linea muta nel momento sbagliato.