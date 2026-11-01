Questi smartphone hanno raggiunto un valore inestimabile: le cifre record

Il motivo è semplice: il collezionismo tecnologico premia i modelli rari, i primi protagonisti della telefonia mobile e i dispositivi rimasti ancora sigillati. Non è solo nostalgia. Tra Nokia, Motorola, Apple e marchi usciti di scena o finiti ai margini, alcuni telefoni che vent’anni fa stavano in borsa, in tasca o nel cruscotto dell’auto sono diventati oggetti da cercare, valutare con calma e vendere senza fretta.

Il caso più chiaro è quello dei primi telefoni “trasportabili”, che avevano poco dell’oggetto da tasca e molto della valigetta. Il Mobira Senator, lanciato nel 1982 e ricordato tra i primi telefoni mobili di Nokia, pesava quasi dieci chili ed era pensato soprattutto per l’auto. Oggi un esemplare funzionante può essere proposto a qualche migliaio di euro, tra aste online e inserzioni specializzate.

Un anno dopo arrivò il Motorola DynaTAC 8000X, il famoso “mattone” da circa un chilo, venduto al debutto per circa 4 mila dollari: su eBay si vedono offerte sopra i 4 mila euro, anche se il prezzo vero dipende sempre da condizioni, accessori e interesse del momento. Qui conta il valore simbolico. Non basta che un telefono sia vecchio: deve raccontare un passaggio preciso della storia della telefonia mobile. E quei primi modelli, ingombranti e costosissimi, lo fanno meglio di tanti altri.

Nokia, Motorola e Apple: i modelli più cercati e quanto girano online

Tra i marchi più presenti nel mercato dei cellulari da collezione c’è senza dubbio Nokia, che tra anni Novanta e Duemila ha dominato la scena. Il Nokia 9000 Communicator, presentato nel 1996, permetteva di inviare fax, email e sms, oltre ad avere calendario, rubrica e tastiera interna. Sulle piattaforme di vendita può aggirarsi intorno ai 200 euro, se funzionante e ben tenuto.

Diversi cellulari vintage su un tavolo, con guanti e lente, richiamano la valutazione dei modelli da collezione.

Più forte il richiamo del Nokia 8800, considerato all’epoca un telefono di fascia alta per materiali, scorrimento e schermo resistente ai graffi: da usato si trova spesso tra 100 e 300 euro, mentre un esemplare nuovo e imballato può arrivare intorno agli 800 euro.

Anche Motorola ha ancora i suoi appassionati. Il Motorola 3200, con la lunga antenna e la linea da “osso”, può valere tra 90 e 220 euro se funzionante. Per i pezzi mai usati, invece, alcune inserzioni chiedono cifre molto più alte, da prendere però con cautela. Il Motorola StarTAC 130, tra i primi telefoni a conchiglia e tra i primi con vibrazione, viene spesso proposto sopra i 150 euro da usato, con richieste fino a circa 850 euro per esemplari nuovi. Poi c’è Apple.

Il primo iPhone del 2007 ormai gioca in un’altra categoria: gli esemplari usati possono essere venduti tra 250 e 400 euro, ma quelli ancora sigillati hanno raggiunto cifre ben più alte nelle aste internazionali. Nel 2023 un iPhone di prima generazione, mai attivato e nella confezione originale, è stato battuto per circa 190 mila dollari.

Edizioni rare, confezioni sigillate e prototipi: cosa fa salire davvero il prezzo

A fare la differenza, più dell’età, sono rarità, condizioni e completezza. Un telefono con scatola, manuali, caricatore originale e pellicole ancora intatte può valere molto più dello stesso modello usato per anni, magari con batteria esausta o cover sostituita. È il caso del Nokia 8800 Arte Carbon, uscito nel 2008 con materiali come acciaio, carbonio, titanio e vetro: tra i collezionisti resta uno dei telefoni di lusso più desiderati e alcune richieste arrivano fino a 1.200 euro.

Pesano anche le edizioni speciali e i modelli più particolari. Il Samsung Matrix SPH-N270, legato all’universo cinematografico di Matrix, supera in alcune offerte i 1.000 euro anche da usato. Il Motorola V3 Dolce & Gabbana, nella versione dorata, può valere circa 150 euro usato e qualcosa in più se nuovo.

Il Nokia 7280, il cosiddetto telefono “rossetto”, ha superato in alcune vendite i 500 euro; il Nokia N-Gage, nato a metà tra telefono e console portatile, può stare intorno ai 200 euro, con confezioni sigillate proposte anche a 750 euro. Persino un modello popolarissimo come il Nokia 3310 conserva un suo interesse: non tanto da usato comune, quanto se ancora imballato, caso in cui può avvicinarsi ai 120 euro. Poco? Dipende. Per un oggetto rimasto anni in un cassetto, non è affatto poco.

Vendere senza svendere: controlli, piattaforme e cautele prima dell’annuncio

Prima di mettere online un vecchio cellulare, conviene fare qualche controllo di base: accensione, stato della batteria, presenza del caricatore, codice modello, graffi, crepe o eventuali segni di umidità. Le foto contano molto. Meglio farle alla luce naturale e mostrare anche i difetti: un annuncio chiaro evita contestazioni e trattative al ribasso. Su eBay, sui siti di annunci e sui canali di re-commerce, i prezzi richiesti non coincidono sempre con quelli davvero pagati. Per farsi un’idea più realistica, è meglio guardare le vendite concluse, non solo le inserzioni ancora online.

Attenzione anche ai dati personali. Se si tratta di uno smartphone, va riportato alle impostazioni di fabbrica dopo il backup, togliendo account, schede di memoria e sim. Per i telefoni più vecchi, meglio controllare rubrica, sms salvati e contenuti nella memoria interna. I prototipi e le versioni aziendali, quando autentici, possono attirare offerte più alte, ma servono documenti e prudenza. “Non basta scrivere raro”, ripetono spesso i venditori esperti nei forum di collezionismo: bisogna dimostrarlo. Solo allora quel telefono dimenticato può diventare davvero un piccolo affare.