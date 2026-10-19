Questi sono gli elettrodomestici che continuano a consumare anche da spenti

È la corrente silenziosa dello standby, finita sempre più sotto osservazione con il peso delle bollette elettriche e con la diffusione di apparecchi pieni di display, timer e alimentatori lasciati sempre attaccati alla presa.

Il consumo fantasma è l’energia che gli apparecchi assorbono quando sono in standby: non stanno lavorando, ma restano pronti a partire. Una lucina accesa, un orologio digitale, un sensore in attesa del comando. Pochi watt, certo. Ma senza sosta, giorno e notte.

Secondo le indicazioni diffuse negli anni da enti come ENEA e dalle associazioni dei consumatori, un singolo dispositivo in standby può consumare poco, spesso tra 1 e 5 watt. Il problema nasce quando si fa la somma. In una cucina moderna, dove restano collegati più apparecchi, quel prelievo può farsi vedere nella spesa annuale per l’elettricità, soprattutto se nel conto entrano anche televisori, router e caricabatterie sparsi per casa.

Il punto, spiegano spesso i tecnici, non è il singolo led acceso. È il fatto che resti acceso sempre. “Un apparecchio che assorbe poco, ma lo fa per 24 ore al giorno, finisce per pesare”, ha ricordato più volte l’ENEA nelle campagne sull’uso efficiente dell’energia domestica. E in cucina, ormai piena di elettronica, il fenomeno si nota più di quanto si creda.

Forni, microonde e macchine da caffè: da qui conviene cominciare

Tra gli elettrodomestici da controllare per primi ci sono forni elettrici, microonde e macchine da caffè con funzioni automatiche. Il forno da incasso, anche quando non scalda, può tenere acceso l’orologio sul frontalino. Il microonde resta spesso collegato solo per mostrare l’ora. Alcune macchine da caffè mantengono attivi circuiti, luci di servizio o sistemi di preriscaldamento rapido.

Spegnere la multipresa in cucina aiuta a ridurre i consumi in standby di piccoli elettrodomestici e dispositivi con spie accese.

Non tutti consumano allo stesso modo. I modelli più recenti devono rispettare limiti europei più severi sullo standby. Quelli più vecchi, invece, possono assorbire di più, soprattutto se hanno trasformatori tradizionali o display sempre illuminati. In molti casi lo si capisce già guardandoli: numeri accesi, pulsanti retroilluminati, spie che non si spengono mai.

Poi ci sono i piccoli apparecchi: bollitori, robot da cucina, tostapane evoluti, friggitrici ad aria con pannelli digitali. Se restano attaccati alla presa dopo l’uso, possono continuare a consumare corrente, anche solo per tenere vivi i comandi. “Li lasciamo lì perché tanto sono spenti”, dice spesso chi prova a misurare i consumi con una presa wattmetro. Poi arriva la sorpresa.

Display, timer e alimentatori: i segnali da non ignorare

Il segnale più evidente è il display acceso. Se l’orologio del microonde mostra le 12:00 da giorni, o se il forno mantiene l’ora anche dopo ore di inutilizzo, vuol dire che una parte dell’apparecchio è ancora alimentata. Lo stesso vale per i timer digitali, per le spie rosse o blu e per i pulsanti a sfioramento che rispondono anche quando il dispositivo non è in funzione.

Un altro indizio arriva dagli alimentatori. Quelli esterni, simili ai caricabatterie, possono restare tiepidi anche se l’apparecchio è fermo. Non è una prova assoluta, ma spesso segnala un passaggio continuo di corrente. Succede con alcune macchine da caffè compatte, bilance elettroniche ricaricabili, speaker da cucina e accessori smart collegati al Wi-Fi.

Per capirci qualcosa in più, il metodo più pratico è usare un misuratore di consumo elettrico, uno di quei piccoli strumenti da inserire tra presa e spina. Costa poche decine di euro nei negozi di elettronica e mostra il dato in watt. Non serve trasformare la cucina in un laboratorio. Basta controllare due o tre apparecchi per capire dove si nasconde lo spreco. Spesso è questione di una sera, dopo cena.

Prese intelligenti, multiprese e buone abitudini contro gli sprechi

La soluzione più semplice è staccare dalla presa gli apparecchi che non servono. Nella vita di tutti i giorni, però, tra colazione, pranzo e cena, non sempre viene spontaneo. Possono aiutare le multiprese con interruttore, utili per spegnere insieme più dispositivi non essenziali, oppure le prese intelligenti, programmabili da app o con comando vocale.

Meglio però non spegnere tutto alla cieca. Frigorifero e congelatore, ovviamente, devono restare sempre alimentati. Anche alcuni apparecchi smart possono perdere impostazioni o aggiornamenti se scollegati troppo spesso. Qui il buon senso vale più della corsa al risparmio: spegnere il microonde di notte può avere senso; staccare ogni giorno un forno da incasso appena installato, forse meno.

Le abitudini contano. Dopo il caffè, spegnere la macchina dal tasto principale. Dopo aver usato il robot da cucina, togliere la spina. Prima di partire per un fine settimana, dare un’occhiata a display e spie rimasti accesi. Sono piccoli gesti, ma ripetuti. In una casa con molti apparecchi, ridurre il consumo fantasma in cucina non cambia da solo il bilancio familiare, ma aiuta a tagliare sprechi inutili. E con le bollette da tenere d’occhio, è già una buona ragione.