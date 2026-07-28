Questi sono i modelli auto da evitare: secondo i tecnici sono i più problematici

Secondo una lista circolata tra officine e appassionati, in Europa sarebbero circa 360.000 le auto che presentano difetti ricorrenti riconducibili a un gruppo ristretto di modelli, alcuni dei quali molto diffusi anche sulle strade italiane.

Va detto che l’esistenza di un difetto noto su un determinato motore non significa automaticamente che ogni esemplare in circolazione ne sia affetto: una manutenzione regolare, tagliandi rispettati e, in alcuni casi, interventi di aggiornamento tecnico da parte delle case costruttrici hanno ridotto sensibilmente il rischio su molti veicoli.

Resta però consigliabile, prima di acquistare uno di questi modelli usati, far verificare il mezzo da un meccanico di fiducia, controllando in particolare lo storico tagliandi e l’eventuale sostituzione dei componenti critici.

Modelli di auto da evitare secondo gli appassionati

Al primo posto di questa classifica si trova la Ford Focus 1.0 di terza generazione, nelle versioni prodotte fino al 2018: la criticità principale riguarda il gioco eccessivo delle valvole, dovuto a una regolazione non sufficientemente precisa in fase di produzione, un problema che i tecnici segnalano come superato nelle generazioni successive del modello.

Al secondo posto compare la Mazda CX-5 equipaggiata con il motore Skyactiv-D, alle prese con camme soggette a usura precoce e fenomeni di carbonizzazione interna che, con il tempo, possono compromettere le prestazioni del propulsore diesel. Chiude il podio la Peugeot 308 1.6 THP, uscita di produzione nel 2015, penalizzata da una serie di difetti meccanici legati all’accumulo di depositi di carbonio che tendono a intasare i condotti del motore, con effetti negativi sulle prestazioni e sui consumi.

Il quarto posto della classifica va alla Renault Mégane 1.2 TCe, il cui punto debole riguarda i cilindri, danneggiati nel tempo dalla diluizione dell’olio motore con la benzina non completamente combusta: un fenomeno che, se non monitorato, riduce progressivamente la capacità lubrificante dell’olio stesso. Chiude la lista la Volkswagen Golf 1.4 TSI con motore EA111, penalizzata da problemi importanti legati al salto della catena di distribuzione, componente essenziale per la corretta apertura e chiusura delle valvole.

Chi si muove nel mercato dell’usato con budget limitato è spesso tentato dalle occasioni più convenienti, ma proprio in questi casi vale la pena chiedersi perché un’auto costi sensibilmente meno della media di mercato: a volte la risposta si nasconde proprio in una motorizzazione nota per le sue criticità, o in una manutenzione lasciata indietro nel tempo.