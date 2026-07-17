Questi sono i numeri che non dovresti mai richiamare quando trovi una chiamata persa

Una chiamata persa da un numero sconosciuto può sembrare un dettaglio insignificante: uno squillo, forse due, e la tentazione di richiamare subito.

In realtà, è meglio fermarsi e verificare. Dietro un numero mai visto possono nascondersi truffe telefoniche, tentativi di controllare se la linea è attiva oppure collegamenti a servizi a pagamento. A mettere in guardia sono anche servizi antifrode e portali specializzati in sicurezza digitale.

Perché una chiamata persa può confermare che il numero è attivo

Il primo rischio è il più banale, e proprio per questo spesso passa inosservato: richiamando si conferma che il proprio numero di telefono è attivo. I truffatori lavorano spesso su elenchi di contatti finiti online dopo un data breach, oppure comprati e rivenduti in circuiti opachi, anche nel dark web. Una telefonata brevissima serve a fare selezione: chi risponde, chi richiama, chi è raggiungibile. Per loro è già abbastanza.

Quando l’utente richiama, anche solo per curiosità, dice senza volerlo una cosa precisa: quel recapito è “vivo”. Da lì possono partire altre chiamate, messaggi su WhatsApp, falsi avvisi della banca o richieste urgenti spacciate per assistenza clienti. “Buongiorno, la chiamiamo dalla sua banca per un controllo di sicurezza” è una formula che torna spesso nelle segnalazioni raccolte da autorità e sportelli antifrode. La regola, quindi, resta semplice: se non si aspetta una telefonata e il numero non è riconoscibile, meglio non richiamare subito. Anche quando il prefisso sembra italiano.

Wangiri, la truffa dello squillo che fa lievitare la bolletta

Tra i raggiri più noti c’è il wangiri, parola giapponese che significa più o meno “uno squillo e giù”. Il trucco è sempre lo stesso: il telefono suona per pochi secondi, spesso da un numero estero sconosciuto, e chi riceve la chiamata, incuriosito o preoccupato, richiama. A quel punto può finire collegato a un numero internazionale a tariffa alta, con costi che salgono finché la linea resta aperta. A volte dall’altra parte non c’è nessuno. Solo silenzio, una musica d’attesa, una voce registrata.

Il guaio è che non sempre il pericolo si vede subito. Alcuni prefissi stranieri somigliano a numerazioni nazionali, altri compaiono sul telefono in modo poco chiaro. Per questo gli esperti di sicurezza consigliano di non richiamare numeri internazionali sconosciuti, soprattutto se la chiamata è durata uno o due squilli. Non è diffidenza fine a se stessa, ma una precauzione concreta: chi deve davvero contattare una persona, di solito lascia un messaggio, invia una comunicazione verificabile o richiama da un canale ufficiale.

Come verificare, bloccare e silenziare i numeri sconosciuti su iPhone

Prima di richiamare un numero sconosciuto, la cosa più semplice è cercarlo online, inserendo il recapito completo tra virgolette su Google o sui siti che raccolgono segnalazioni telefoniche. Spesso saltano fuori commenti di altri utenti: “finto operatore”, “chiamano e riattaccano”, “numero collegato a promozioni aggressive”. Se invece il numero appartiene davvero a un ospedale, a uno studio medico, a un corriere o al datore di lavoro, in genere qualche traccia affidabile si trova. Nel dubbio, meglio chiamare l’ente dal numero ufficiale pubblicato sul sito, non da quello comparso nella chiamata persa.

Su iPhone si può anche limitare il fastidio. Dall’app Telefono basta toccare la “i” accanto al numero recente e scegliere “Blocca contatto”. Nelle impostazioni di iOS, poi, la funzione Silenzia numeri sconosciuti manda direttamente alla segreteria le chiamate da numeri non presenti in rubrica, nei messaggi o nelle email. È una cautela utile, anche se non risolve tutto: un medico, un tecnico o un ufficio pubblico potrebbero chiamare da un numero mai salvato. La difesa migliore resta un mix di attenzione, verifica e buon senso. Con una regola da non dimenticare: mai comunicare al telefono codici, password, dati bancari o credenziali di accesso.