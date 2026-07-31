Ritrovare un vecchio libretto di risparmio può sembrare il colpo di fortuna capace di cambiare una vita, ma tra il saldo stampato sulla carta e il denaro realmente recuperabile possono esserci ostacoli molto complessi.

Interessi, rivalutazione, prescrizione, rapporti dormienti e passaggi tra banche diverse rendono ogni caso unico. Per questo un documento dimenticato in un cassetto può avere un valore importante, ma non garantisce affatto un rimborso immediato né la cifra indicata nelle prime stime.

Come capire se un vecchio libretto ha ancora valore

Il primo controllo riguarda il tipo di rapporto, gli intestatari e l’ultima operazione annotata. Un libretto nominativo segue regole diverse da uno al portatore, mentre la presenza di più intestatari, successioni ereditarie o banche incorporate nel corso degli anni può rendere necessaria una ricostruzione documentale approfondita.

È importante conservare il libretto originale senza alterarlo e raccogliere certificati di morte, dichiarazioni di successione, documenti degli eredi e ogni prova relativa alla titolarità. Chi subentra al precedente intestatario può chiedere alla banca informazioni e documentazione sui rapporti del defunto, anche se l’istituto potrebbe non disporre immediatamente di tutti i dati relativi a operazioni molto risalenti.

La cifra scritta sul libretto non coincide necessariamente con quanto si può ricevere oggi. Devono essere ricostruiti gli interessi applicabili, gli eventuali prelievi, la data di chiusura del rapporto e il trattamento subito dal deposito nel corso del tempo. Le valutazioni diffuse prima della risposta della banca restano quindi ipotesi e non somme già riconosciute.

Perché la prescrizione può bloccare il rimborso

Il punto più delicato è spesso la prescrizione. Non esiste una regola semplice secondo cui il termine inizi sempre dal momento in cui gli eredi trovano materialmente il documento. La giurisprudenza ha più volte osservato che la semplice ignoranza dell’esistenza di un diritto rappresenta normalmente un impedimento di fatto e non interrompe automaticamente il decorso della prescrizione.

Esistono tuttavia decisioni e orientamenti differenti sulla decorrenza del termine nei rapporti di deposito, soprattutto quando il contratto non è stato formalmente chiuso e il rimborso non era ancora stato richiesto. In una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, per esempio, la prescrizione è stata collegata alla richiesta di restituzione e al successivo rifiuto dell’intermediario. La soluzione dipende però dalle caratteristiche concrete del libretto e non può essere applicata automaticamente a ogni caso.

A complicare il quadro c’è la disciplina dei rapporti dormienti. I depositi che non registrano operazioni per dieci anni possono essere estinti e trasferiti a un fondo pubblico, dopo le comunicazioni e i termini previsti dalla normativa. Occorre quindi verificare se il rapporto sia ancora presente presso la banca, sia stato chiuso oppure sia confluito nel fondo dedicato.

Il caso dei due libretti ritrovati in Piemonte

La vicenda che ha riportato l’attenzione su questi documenti riguarda due libretti aperti presso la storica Cassa di Risparmio di Torino. Erano intestati ai genitori del proprietario che li ha ritrovati e riportavano versamenti complessivi superiori a cinque milioni di lire. Secondo la ricostruzione pubblicata dalla stampa locale, i documenti sono emersi durante il riordino dei beni familiari.

Il valore potenziale è stato stimato in oltre 110.000 euro, considerando interessi e rivalutazioni ipotizzati dai professionisti coinvolti. La cifra, però, non risulta ancora un importo sicuramente pagato o definitivamente riconosciuto. Il rimborso dipende dalla verifica della validità dei libretti, dalla ricostruzione bancaria e dall’esito dell’eventuale contestazione sulla prescrizione.

La richiesta è stata indirizzata all’istituto subentrato alla vecchia banca, ma potrebbe essere necessario un confronto formale e, in assenza di accordo, una decisione giudiziaria. Parlare di persone che si sono “arricchite subito” è quindi eccessivo: il ritrovamento può aprire una possibilità economica importante, ma non elimina i rischi legali e documentali.

Cosa fare quando si trova un libretto molto vecchio

La prima mossa è evitare calcoli improvvisati e rivolgersi alla banca che ha incorporato l’istituto originario. La richiesta dovrebbe essere presentata per iscritto, allegando una copia del libretto e la documentazione successoria, senza consegnare l’originale prima di averne conservato una riproduzione completa.

Se la banca nega il rimborso o dichiara il rapporto prescritto, conviene chiedere una risposta motivata e far esaminare il caso da un professionista esperto in diritto bancario. Ogni libretto può avere condizioni, intestazioni e vicende diverse: il suo valore non dipende soltanto dall’età, ma dalla possibilità concreta di dimostrare che il credito esiste ancora ed è esigibile.

Il ritrovamento dei due libretti piemontesi risale al marzo 2022, dopo la morte del padre avvenuta nel settembre 2020, mentre la vicenda è stata riportata dalla stampa nel luglio 2026. I rapporti erano stati aperti nei primi anni Settanta e la richiesta di rimborso è ancora legata alle verifiche dell’intermediario e alla possibile controversia sulla prescrizione.