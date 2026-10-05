Questi vecchi modelli di Tamagotchi oggi valgono un patrimonio

Lanciati da Bandai in Giappone nel 1996 e arrivati sul mercato internazionale nel 1997, nel 2026 sono tornati a far parlare di sé tra i collezionisti: alcuni modelli possono valere oggi centinaia, e in certi casi migliaia, di dollari. Non tutti, però. La famosa “uova” elettronica che chiedeva cibo, cure e attenzioni a ogni ora è diventata un oggetto da collezione solo in alcune versioni.

Contano la tiratura, il Paese di uscita, le condizioni, la confezione originale. E conta anche la memoria. “Ne avevo uno blu, forse è ancora da mia madre”: una frase che, negli ultimi mesi, molti ex bambini degli anni Novanta hanno ripetuto guardando le aste online.

Il Tamagotchi è stato uno dei simboli più riconoscibili degli anni Novanta: piccolo, tascabile, pochi pulsanti, schermo in bianco e nero e un animale virtuale da accudire giorno dopo giorno. Quando Bandai lo mise in vendita, prima in Giappone e poi nel resto del mondo, fu subito corsa all’acquisto.

Lo si vedeva nelle scuole, negli zaini, sulle scrivanie, nelle code davanti ai negozi di giocattoli. Oggi, quasi trent’anni dopo, una parte di quei dispositivi è finita nel mercato del collezionismo vintage. Ma l’età, da sola, non basta. Secondo portali specializzati e aste online, a fare la differenza sono soprattutto la rarità della versione, il Paese in cui è stata distribuita, la presenza della scatola e lo stato di funzionamento.

Un modello comune, anche se tenuto bene, può valere poco. Un’edizione limitata, magari uscita solo in Giappone o legata a una promozione, cambia completamente fascia di prezzo. È lì che il vecchio gioco da cameretta diventa un piccolo affare da mercato dell’usato.

Edizioni giapponesi, tirature limitate e collaborazioni: i Tamagotchi più cercati dai collezionisti

Tra i modelli più ricercati ci sono soprattutto le versioni uscite in pochi pezzi o legate a iniziative locali, riviste, centri commerciali e anniversari. Uno dei casi più citati è il Tamagotchi iD Conan Version, prodotto nelle varianti rossa e blu e collegato al manga “Detective Conan”.

Un cassetto polveroso con vecchi dispositivi “virtual pet” e accessori, simbolo dei Tamagotchi anni ’90 oggi ricercati dai collezionisti.

Non era un normale articolo da scaffale: veniva messo a disposizione tramite un abbonamento alla rivista giapponese Shōnen Sunday. Proprio questa distribuzione particolare lo ha reso più difficile da trovare rispetto ai modelli comuni. Nella stessa fascia di interesse rientrano il Tamagotchi Connection 49-in-1 Anniversary Edition, apprezzato perché celebrativo, e la collezione natalizia Santaclautch o Santaclautchi, soprattutto quando è completa nelle varianti rossa, verde e bianca.

Anche il Yasashii Tamagotchi Blue ha i suoi estimatori: più grande dei modelli classici, era pensato per rendere più semplice la cura dell’animale digitale. Un dettaglio tecnico, certo. Ma per chi colleziona, sono proprio questi particolari a fare la differenza.

Scatola, accessori e condizioni: cosa fa davvero salire il prezzo

Nel mercato dei Tamagotchi da collezione, il prezzo non dipende mai da un solo fattore. Una confezione integra, il libretto di istruzioni, gli accessori e persino piccoli inserti promozionali possono cambiare la valutazione finale. “Loose”, cioè senza scatola, e “complete in box” non sono la stessa cosa: i collezionisti lo sanno bene, e spesso lo indicano già nel titolo dell’annuncio.

Pesano anche lo stato del guscio, i graffi sullo schermo, l’ossidazione del vano batterie e il corretto funzionamento dei tasti, soprattutto quando si parla di oggetti elettronici rimasti fermi per anni. C’è poi la provenienza: un’edizione uscita solo in Giappone, o in un singolo mercato asiatico, tende ad attirare più interesse rispetto a una versione distribuita in modo ampio in Europa o negli Stati Uniti. Attenzione, però: i prezzi visti online non sono valori garantiti.

A volte sono offerte, altre stime, altre ancora vendite già concluse. Il risultato può cambiare in base al momento, alla domanda e alla fiducia tra venditore e acquirente. Un guscio raro, da solo, non basta.

Prezzi record e vendite documentate: i casi Conan iD, Devilgotchi, Ocean e Suntec City

Le cifre più alte riportate dai siti specializzati riguardano alcuni Tamagotchi rari ormai stabilmente nelle liste dei desideri dei collezionisti. Il Tamagotchi iD Conan Version può arrivare, secondo le valutazioni citate, fino a circa 1.800 dollari. Il Suntec City Tamagotchi, nato nel 2006 da una collaborazione tra Bandai e il centro commerciale Suntec City di Singapore, viene indicato fino a 1.500 dollari.

Il Yasashii Tamagotchi Blue può toccare i 1.300 dollari, mentre la 49-in-1 Anniversary Edition viene segnalata fino a circa 1.000 dollari. Più vario il caso del Devilgotchi, noto anche come Deviltchi: le versioni nera, bianca o viola possono superare i 600 dollari, mentre la variante rosa viene indicata intorno ai 350 dollari. Diverso il discorso per il Tamagotchi Ocean del 1997, perché qui ci sono vendite eBay concluse nel 2026: un esemplare è stato venduto a 285 dollari, un altro in lingua inglese a 338 dollari.

La versione Ocean, tra l’altro, è ricordata dagli appassionati come più difficile da gestire rispetto ad altri modelli. Un piccolo dettaglio di gioco, diventato col tempo un argomento da collezione. Chi ha ancora una scatola dimenticata in soffitta, quindi, farebbe bene a guardarla con calma: potrebbe essere solo nostalgia, oppure qualcosa di molto più concreto.