Questo Amazfit che sembra un orologio CASIO anni 80 è uno SPETTACOLO

Amazfit Neo è un wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, che in questo momento trovi a un ottimo prezzo su Amazon, ovverosia a 35 euro, nella colorazione verde e con uno stile retrò estremamente stiloso. Ma devi fare in fretta, se vuoi approfittare subito della promozione e godere anche delle spedizioni rapide e sicure di Prime. Tra l’altro rischi di non trovarlo, perché sta andando letteralmente a ruba.

Sembra un Casio, ma è un Amazfit Neo

Questo Amazfit Neo presenta un display sempre attivo in stile retrò. Look retrò, con display digitale Always-On da 1,2 ” e quattro pulsanti fisici, un design che fornisce il perfetto equilibrio tra stile e funzionalità. Molto affascinante con un look che somiglia tantissimo ai classici orologi CASIO degli anni 80, ha un design che fornisce il perfetto equilibrio tra stile e funzionalità. Per questo è adatto sia per uomo che per donna.

Questo smartwatch per Android può monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una volta sincronizzato con l’app, potrai rivedere le varie fasi e la qualità del tuo sonno. Ha un’incredibile durata della batteria e una resistenza all’acqua 5 ATM.

Dulcis in fundo, il tracciamento di 3 Modalità Sportive: Amazfit Neo Smartwatch Sport è dotato di una custodia esterna resistente e di un cinturino in PUR che fornisce un’efficace impermeabilità fino a una profondità di 50 metri. Insomma, cosa pretendi di più da un wearable come questo? Fallo tuo a 35€ e approfitta subito della promozione, con le spedizioni veloci e gratis di Amazon.

