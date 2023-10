Questo aspirapolvere arrivato dal futuro è scontato grazie a Festa offerte Prime!

La tecnologia nel corso dei secoli ha fatto sì che l’uomo fosse sempre più sollevato da lavori manuali pesanti. Soprattutto sul lavoro, ma anche nelle pulizie domestiche. Questo robot aspirapolvere iRobot Roomba I7156 sembra arrivato dal futuro per tutte le funzioni che assolve ma anche per la forma che rievoca i dischi volanti visti nei film di fantascienza o nei fumetti. Bene, grazie alla festa delle offerte Prime oggi lo paghi molto meno, praticamente solo 379 euro grazie allo sconto del 23%!

Robot aspirapolvere iRobot Roomba I7156: caratteristiche

Scopriamo meglio le caratteristiche tecniche del Robot aspirapolvere iRobot Roomba I7156. Grazie alla sua tecnologia di navigazione, l’i7 può catturare e rimuovere lo sporco dove vuoi, quando vuoi, escludendo anche zone dove non vuoi che vada. La mappatura Cutting-Edge e la navigazione intelligente consentono di inviare l’i7 verso lo sporco quando serve, con un semplice comando vocale: infatti funziona con i dispositivi Google Assistant e Alexa. E’ in grado anche di rimuovere Polvere sottile e grossi detriti attraverso un sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie e un’aspirazione 10 volte più potente della Serie 600.

Invia perfino suggerimenti sulla pulizia. Con la navigazione vSLAM, Roomba i7i7 mappa la casa per seguire percorsi ordinati e pulire già al primo passaggio, se la batteria si scarica, si ricarica da solo e riprende da dove aveva interrotto. Roomba i7 sfrutta la tecnologia intelligente iRobot OS per memorizzare le tue routine e pulire in funzione del tuo stile di vita. Puoi gestirlo comodamente tramite smartphone scaricando l’apposita app.

Ecco perché dicevamo che viene dal futuro! Oggi grazie alla festa delle offerte Prime lo paghi molto meno, praticamente solo 379 euro grazie allo sconto del 23%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.