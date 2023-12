Questo Caricatore smartphone per Auto ti dice anche lo stato della batteria: tuo a soli 13 euro!

INIU è un Caricabatterie per Auto USB C, con un Totale di 66W, 2 Porte (USB C + USB A), PD 3.0 4.0 QC. Compatibile con iPhone, Huawei, Samsung, iPad MacBook, Xiaomi, ecc. Rivela anche lo stato della batteria per non essere sorpresi trovandola scarica. Grazie allo sconto del 33% lo paghi solo 13,49 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

INIU Caricabatterie per Auto: le caratteristiche

Prova la ricarica più sicura con oltre 38 milioni di utenti globali che già l’hanno scelta. Le porte USB-C PD 3.0 e QC permettono di caricare 2 dispositivi (tutti i nuovi dispositivi iPhone e Android) contemporaneamente nel modo più veloce che mai. Grazie alla tecnologia SmartSplit, sarai stupito dalla velocità di ricarica simultanea. Può caricare un Galaxy S21 fino all’80% di carica e un iPhone 12 fino al 60% di carica in soli 30 minuti, contemporaneamente.

Con un’alta potenza fino a 66W in totale, il caricabatterie da auto PD+QC INIU può anche ricaricare un laptop a un’alta velocità, cosa che solo pochi caricabatterie da auto sono in grado di fare. Con il display digitale di tensione in tempo reale, si può vedere velocemente lo stato della batteria dell’auto prima di andare. Può ricordarsi di controllare o riparare la batteria dell’auto in tempo, evitando eventuali guasti in movimento. La combinazione di nuova generazione PD 3.0, QC 4.0+ e di molti altri standard avanzati di ricarica rapida assicura che possa ricaricare velocemente Tutti i dispositivi, compresi telefoni, tablet, unità registratore e anche laptop. Contenuto della confezione: Caricabatterie da Auto PD+QC INIU x 1, Manuale d’Uso x 1.

