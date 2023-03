Questo COMPLETO kit 5 in 1 per la pulizia di tastiera e auricolari costa solo 7€

La pulizia dei nostri dispositivi è importante per evitare che l’accumulo di sporcizia ne pregiudichi il funzionamento. Pulire mensilmente o ogni volta che è necessario è dunque fondamentale, ecco perché kit di strumenti per la pulizia multifunzionale come questo che vi proponiamo sono fondamentali.

Il set di spazzole per tastiera da gioco è dotato di un semplice estrattore per chiavi, setole in nylon, punte in metallo, testine floccate ad alta densità, testine di pulizia multifunzione e spugne floccanti. Ogni componente svolge un ruolo unico.

Kit per la pulizia 5 in 1, offerta shock

Per esempio l’estrattore per tasti facilita la rimozione di questi ultimi così da facilitare la pulizia della tastiera, rendendo ogni intervento effettuato attraverso la spazzoletta apposita più pulita e accurata. Dal canto suo la spugna floccata pulisce la polvere nella custodia di ricarica wireless dell’auricolare e così via.

Ampia, dunque, la gamma di utilizzi: la spazzola per la pulizia della tastiera pulisce non solo tastiere e cuffie, ma anche fotocamere, telefoni cellulari, orologi, stampanti, macchine da cucire, platini, ventole, giocattoli e molto altro ancora, non lascia spazio alla polvere e allo sporco. Fallo tuo, su Amazon costa appena 7€. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

