Questo deumidificatore compatto ha un consumo energetico bassissimo: lo prendi a 27€ da Amazon adesso, pochi pezzi.

Un deumidificatore compatto, che consumi poco pur facendo il suo lavoro, non è impossibile da trovare. Ci sono tante soluzioni anche a prezzo contenuto, esattamente come quello che abbiamo trovato oggi su Amazon a 27€ circa. Perfetto per stanze di medie dimensioni (come il bagno o la camera da letto), occupa pochissimo spazio. Spunta il coupon in pagina per risparmiare 8 euro e completa rapidamente l’ordine per accaparrartelo in offerta. Spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

Deumidificatore compatto in gran sconto su Amazon

Un consumo di 23W è simile a quello di una lampadina a risparmio energetico. Proprio per questo potrai lasciarlo acceso per ore e ore senza la paura che la bolletta schizzi. Una deumidificazione costante è certamente più efficace di una fatta solo per poco tempo. A differenza dei deumidificatori convenzionali con compressore, questo mini deumidificatore portatile può essere utilizzato per la deumidificazione in ambienti piccoli ( 30 ℃, 80% Rh).

Questo mini deumidificatore ha un design minimalista a due pulsanti. Fai clic sull’interruttore di alimentazione, il dispositivo inizierà automaticamente a deumidificare. Sia gli anziani che i bambini possono usarlo facilmente. Quando l’acqua nel serbatoio dell’acqua raggiunge la capacità massima, il deumidificatore si fermerà automaticamente e lampeggerà con una luce rossa per ricordarti di evitare traboccamenti e perdite d’acqua.

Il deumidificatore ha una luce notturna che può cambiare colore. È possibile selezionare il colore della luce o spegnere il LED facendo clic sul pulsante. Può essere utilizzato anche come luce decorativa in una camera da letto o in bagno durante la notte. Questo device compatto ha un consumo energetico bassissimo, pur lavorando bene: lo prendi a 27€ da Amazon adesso, pochi pezzi. Ricordati solo di spuntare la voce "Applica coupon 8€". Spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

