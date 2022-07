Questo è il MIGLIOR iPhone da comprare OGGI durante il Prime Day

Qual è il miglior iPhone da comprare durante Prime Day di Amazon? La risposta vediamo subito: ovviamente, iPhone 13.

Questo smartphone è semplicemente incredibile: parliamo di un telefono eccezionale, uno dei più venduti degli ultimi mesi. Pensate che è in commercio da un anno ma è ancora il più ricercato e venduto all’interno dell’intero panorama della telefonia mobile.

Il dispositivo in questione vanta caratteristiche di pregio davvero eccezionali, che sicuramente conoscerete tutti ma è bene ribadire. Oggi lo si porta a casa 777,00 €, con uno sconto superiore a 160 €. Parliamo del 17% in meno sul prezzo di listino, una vera chicca per tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per portarsi a casa questo gioiellino.

iPhone 13 il Best Buy del giorno, siate veloci

Inutile ricordarvi che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia super esclusiva: processore Apple di ultima generazione che garantisce performance uniche nel gaming così come nell’utilizzo quotidiano, sui social o anche per uso business e lavorativo. Le fotocamere sono in grado di girare i video in 4K HDR, garantiscono performance degne di nota e sono semplicemente magiche.

Acquistando da Amazon si potrà portare questo gioiellino al miglior prezzo di sempre con tanti vantaggi: c’è la possibilità di fare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, c’è la sostituzione o la riparazione gratis in caso di problemi entro due anni dal momento in cui lo comprate e non solo. Le spedizioni sono incluse nel prezzo e avrete l’assistenza clienti di Amazon sette giorni su sette oltre a quella di Apple per un anno. Qualsiasi dubbio o problema voi riscontrate, vi basterà recarvi, durante il primo di garanzia, in un Apple Store e avrete tutte le risposte e l’aiuto necessario.

Insomma, iPhone 13 è davvero il miglior gadget che si possa comprare oggi (solo 777,00€), ma siete veloci; non sappiamo quante scorte siamo disponibili sul portale di e-commerce americano..

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.