Questo è il MONITOR che costa di MENO in assoluto su Amazon: scoprilo subito

Sei un appassionato di gaming, o comunque ti piace avere un monitor in camera tua per ogni tipo di attività? Beh, allora non puoi non avere questo monitor di LG davvero incredibile. Oggi te lo puoi portare a casa a soli 129,99€, invece di 179€, una vera miseria. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Questa promo è davvero imperdibile, oggi te la porti a casa con un mega sconto del 27%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito. Corri, prima che sia tardi e termini, lo vogliono davvero tutti.

LG 24ML60SP Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W

Questo monitor è davvero una bomba unica firmata LG, ti farà impazzire in un attimo dopo averlo provato. Dal colore bianco che ti abbinerà perfettamente alla tua dimora e ai tuoi giochi preferiti.

Questo modello di LG, è dotato di un monitor 24″ Full HD 16.9, 1920×1080, AntiGlare, Flicker Safe. Con tempo di risposta 1ms (MBR), AMD FreeSync 75Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair.

Inoltre grazie al pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (16.7 Milioni di Colori – NTSC 72%), 250 cd/m2, Colore Calibrato. Con tanto di schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light), MAXX Audio 10Watt (Speaker Stereo). Una vera bomba per gli amanti dei monitor.

Questa promo è davvero imperdibile, non dovresti far altro che correre su Amazon ed aggiungerlo al tuo carrello. Si tratta delll’occasione del momento, soprattutto se ami giocare ai videogiochi. Dal colore bianco, perfetto per ogni ambiente. Corri adesso su Amazon per averlo.

