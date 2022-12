Questo è il Motorola più sottovalutato, eppure costa poco: PERFETTO per vloggers

Il Motorola moto g62 è lo smartphone della famosa azienda con la migliore fotocamera per massimo numero di megapixel, e in termini di qualità audio. Basterebbe solo questa descrizione per farvi capire già come il dispositivo sia fortemente votato per l’imaging e dunque sia un prodotto perfetto per vloggers e content creators. Eppure, per assurdo, questo modello è poco conosciuto tra il pubblico. Ma a tutto c’è rimedio, e oggi potete rendergli giustizia, nonché fare un affare, facendolo vostro a soli 178€, grazie allo sconto del 40% proposto da Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Motorola moto g62: best buy per i vloggers

Grazie all’ampio schermo da 6,5” che riduce l’affaticamento degli occhi e si adatta perfettamente al palmo della mano, e alla velocità di refresh di 120Hz, le immagini sul display del moto g62 scorrono veloci e fluidi che è una meraviglia. Anche quando sei connesso, grazie alla tecnologia del 5G di nuova generazione e alla potenza del processore Snapdragon 480+ 5G col supporto di ben 4GB di RAM.

La nitidezza visiva ti consente di fatto di avere foto e video alla massima qualità. Ecco perché dicevamo in apertura che è uno smartphone che per le sue caratteristiche principali si sposa perfettamente con le esigenze di vloggers e content creators. D’altronde vanta anche una tripla fotocamera da 50MP e gode della tecnologia Quad Pixel che fornisce una sensibilità alla luce 4 volte più potente. In questo modo le tue foto ultragrandangolari o i tuoi primi piani sono sempre nitidi e definiti in qualsiasi ambiente.

Perfino il suono è ben definito, potendo contare su due altoparlanti stereo e la tecnologia Dolby Atmos, che tradotto in soldoni significa poter ascoltare contenuti di intrattenimento e musica con un maggior livello di profondità e chiarezza audio. Se cercate uno smartphone a buon prezzo che però vi offra buone prestazioni in termini di foto, video e connessioni, ebbene fateci un pensierino facendolo vostro a soli 178€, grazie allo sconto del 40% proposto da Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

