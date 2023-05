Questo è il PC più economico di Amazon: non puoi non AVERLO

Se da tanto tempo stavi aspettando di cambiare il tuo vecchio pc con uno nuovo di pacca, allora sei nel posto giusto al momento giusto. Oggi, ti porti a casa questo pc Acer a soli 549€, invece di 599€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Una promo davvero incredibile. A cui nessuno è riuscito a resistere su Amazon, sono andati tutti in tilt. Oggi te lo porti a casa con lo sconto dell’8%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Acer PC Portatile, processore AMD Ryzen 5 7520U. display 15.6″ FHD LED, Windows 11 Home

Non vorrai mica perderti questa occasione incredibile di Acer? Perché si tratta davvero di un’offerta mai vista prima di oggi. Oggi, te lo porti a casa a davvero una miseria. Dal colore grigio con contorni neri.

Questo modello di Acer, dispone di un processore AMD Ryzen 5 7520U e anche una scheda grafica AMD Radeon. Dotato anche di un display 15.6″ FHD, 8 GB di RAM DDR5 e 512 GB di memoria SSD per poter svolgere qualsiasi attività. Ma non solo, anche con un aumento del 78% della superficie della ventola, usufruisci di un sistema termico migliorato e di un’ulteriore capacità termica del 17%.

Inoltre, è perfetto per la navigazione occasionale sul web e anche lo streaming di video, offrendo immagini nitide e dettagliate. E con la funzione di Acer BlueLightShield, riduci i livelli di esposizione alla luce blu per te e per i tuoi cari. collega o ricarica i tuoi dispositivi più recenti sulla porta USB Type-C completa di tutte le funzioni.

La promo a cui davvero non potrai resistere, soprattutto se ti serve un nuovo pc davvero potente. Oggi te lo porti a casa ad una miseria.

