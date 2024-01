Questo è il rifinitore per peli più venduto su Amazon (oggi di nuovo in offerta)

Il rifinitore per peli di naso, orecchie e sopracciglia del marchio Philips figura tra le migliori offerte di giornata in casa Amazon, dove è in vendita a 14,89€ invece che a 22,49€, grazie allo sconto del 34% Ecco il link all’offerta.

Il rifinitore di precisione Philips, il più venduto su Amazon nell’ultimo mese, vanta funzionalità importanti, tra cui la tecnologia PrecisionTrim e il sistema di protezione Protective Guard System per tagliare via i peli in modo sicuro.

Rifinitore per peli Philips in sconto del 34% su Amazon

Il rifinitore Philips in offerta oggi su Amazon appartiene alla Serie 3000. Si distingue per consentire un taglio comodo dei peli del naso, delle orecchie e delle sopracciglia, grazie a tecnologie avanzate come PrecisionTrim e Protective Guard System.

La funzionalità PrecisionTrim ha per protagonista la doppia lama inserita nel rifinitore di precisione, grazie alla quale è possibile ottenere sempre ottimi risultati, anche a distanza di tanto tempo.

Protective Guard è invece il sistema di protezione che copre le lame del rifinitore per scongiurare il contatto diretto tra queste e la pelle. L’obiettivo è quello di disporre di un accessorio che non tiri o strappi i peli.

Interamente lavabile e dotato di un’impugnatura ruvida a tutto vantaggio della maneggevolezza, funziona con una batteria AA inclusa all’interno della confezione. La batteria assicura un utilizzo immediato del prodotto, senza preoccuparsi di trovare una presa elettrica.

Il rifinitore per peli di Philips è in offerta a soli 14,89€ su amazon.it, con tanto di spese di spedizione gratuite per gli utenti Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.