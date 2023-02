Questo è il tablet che dovete REGALARE a San Valentino se volete far bella figura

L’azienda sostiene che il Samsung Galaxy Tab A7 sia nato “per lasciare il segno – un autentico capolavoro per esperienze immersive straordinarie” in ambito entertainment. E a osservarlo forse è davvero così: caratterizzato da proporzioni simmetriche e da uno spessore di soli 7 mm, vanta un sofisticato design metallizzato in tre colori – Dark Gray, Silver e Gold – e una cornice perfettamente regolare.

Ma soprattutto, un display ampio e dinamico da 10,4″ e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a un prezzo super accessibile, visto che oggi puoi farlo tuo a soli 145€ anziché a 239,90€, grazie allo sconto importante di Amazon, con le spedizioni sicure e gratuite garantite da Prime.

Samsung Galaxy Tab A7

Galaxy Tab A7 è dotato di una capacità di archiviazione di 32GB per conservare video, foto e file ad alta risoluzione. Inoltre per custodire tutti i tuoi contenuti, senza doverne eliminare altri, puoi utilizzare una scheda microSD e ottenere fino a 1 TB di spazio.

In questo modo puoi goderti un’esperienza di gioco senza attese. Grazie a un processore rapido e a una RAM potente, i giochi si caricano velocemente e i movimenti risultano fluidi. Una potente batteria da 7.040 mAh ti regala la carica necessaria per l’intera giornata e, quando le energie stanno per esaurirsi, con la tecnologia di Ricarica Rapida da 15 W sei subito pronto a ripartire.

La fotocamera di Galaxy Tab A7, poi, è pronta a catturare e condividere i tuoi momenti grazie alla fotocamera principale da 8 MP. Dulcis in fundo, il dispositivo si sincronizza con il tuo smartphone Galaxy, per non farti perdere nemmeno una chiamata o un messaggio e rimanere sempre aggiornato. Insomma, davvero un gioiellino niente male, particolarmente predisposto per l’intrattenimento, ma n non per questo meno utile in altri ambiti. Oggi questo tablet può essere tuo a soli 145€ anziché a 239,90€, con un be risparmio del 40%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.