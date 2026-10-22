Questo è l'aggiornamento di cui la tua Smart TV ha bisogno

Ma dietro lo schermo resta un problema molto concreto, spesso ignorato: alcune connessioni fisiche, dalla porta Ethernet alle HDMI, non sono ancora al passo con l’uso reale di chi guarda contenuti in 4K, gioca con le console o usa server domestici per film e serie.

La porta Ethernet c’è ancora su gran parte degli smart TV, anche su molti modelli di fascia medio-alta. Il punto è che, troppo spesso, resta ferma allo standard 10/100, la vecchia Fast Ethernet. Tradotto: velocità teorica massima di 100 Mbps. Un limite che oggi si sente, eccome, soprattutto nelle case dove convivono streaming in alta qualità, app da scaricare, aggiornamenti firmware e contenuti riprodotti da server come Plex o Jellyfin.

Il paradosso è servito. Il cavo, scelto da tanti proprio perché considerato più stabile e affidabile, può finire per essere più lento del Wi-Fi 6 o del Wi-Fi 6E già montato sui televisori più recenti. Su alcuni modelli, come mostrano test pubblicati da siti specializzati e segnalazioni di utenti esperti, la connessione wireless supera senza problemi quella cablata, con download anche doppi rispetto alla Ethernet tradizionale. Una situazione difficile da spiegare, soprattutto su prodotti nuovi.

La risposta tecnica esiste da anni: Gigabit Ethernet, fino a 1 Gbps, dieci volte oltre lo standard 10/100. Dispositivi esterni come Apple TV 4K, Nvidia Shield TV Pro e diversi box Google TV la supportano già. Sui televisori, invece, la presenza resta discontinua. Per chi guarda file 4K ad alto bitrate o usa il cloud gaming, non è un dettaglio da scheda tecnica: può fare la differenza tra una visione fluida e una serata passata a controllare il router.

HDMI 2.1 su tutte le porte: console, PC e 4K non aspettano

Il secondo nodo riguarda le porte HDMI, ormai fondamentali su qualunque televisore moderno. Lo standard HDMI 2.1, definito nel 2017 e arrivato davvero nelle case soprattutto con PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel 2020, porta con sé funzioni come VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), Dynamic HDR e, soprattutto, il 4K a 120 Hz. Per il gaming è diventato quasi obbligatorio. Ma conta anche fuori dai videogiochi.

Primo piano delle porte sul retro di una smart TV: HDMI, USB ed Ethernet in evidenza, tema centrale degli aggiornamenti tecnici attesi nel 2026.

Il problema è che molti smart TV offrono una o due porte compatibili, mentre le altre restano legate a standard precedenti. Per l’utente normale, quello che collega una console, un lettore Blu-ray 4K, una soundbar con eARC e magari un PC da salotto, la faccenda diventa meno semplice di quanto dovrebbe. “Quale ingresso devo usare?” è una domanda che ricorre spesso nei forum tecnici e nei centri assistenza. Segno che l’esperienza, alla prova dei fatti, non è così immediata.

Alcuni televisori OLED di fascia alta, soprattutto di marchi come LG e Samsung, offrono quattro porte HDMI 2.1. Ma non è ancora la norma. Eppure lo standard non è nuovo e, nel frattempo, è già stato presentato HDMI 2.2, destinato ai prodotti dei prossimi anni. Limitare il pieno supporto a pochi ingressi appare quindi una scelta sempre meno comprensibile, specie su TV venduti come centro multimediale della casa.

USB-C sul televisore: la porta universale che in salotto ancora manca

La USB-C è ormai la presa comune di smartphone, tablet, notebook, cuffie, SSD esterni e accessori di ogni tipo. Sui televisori, però, resta rara. La maggior parte dei modelli offre ancora solo porte USB-A, utili per chiavette, dischi esterni o per alimentare dispositivi come Fire TV Stick e altri dongle da streaming, ma sempre meno in linea con quello che succede nel resto dell’elettronica.

Una porta USB-C su uno smart TV renderebbe più semplice collegare memorie esterne, adattatori, accessori e dispositivi recenti, senza dover tirare fuori ogni volta cavi, riduzioni o hub. C’è poi un vantaggio pratico, quasi banale ma reale: è reversibile. Si inserisce al primo colpo, senza cercare il verso giusto. Dietro un televisore appeso al muro o incassato in un mobile, non è affatto un dettaglio.

Certo, non tutte le porte USB-C sono uguali: velocità di trasferimento e potenza dipendono dallo standard usato. Ma anche una sola porta moderna, accanto alle classiche USB-A, renderebbe il televisore più comodo e più flessibile. Alcuni modelli, come certe serie Roku Pro e specifici TV Samsung di fascia alta, l’hanno già introdotta. Nel resto del mercato, però, resta ancora più un’eccezione che una dotazione normale.

TV premium, il paradosso: pannelli evoluti e connessioni rimaste indietro

La contraddizione dei televisori premium nel 2026 è tutta qui: pannelli OLED, Mini-LED e processori video sempre più raffinati convivono con connessioni che, in alcuni casi, sembrano pensate per un uso meno intenso di quello attuale. Le immagini migliorano, i menu sono più rapidi, le app aumentano. Poi si guarda sul retro e ci si trova davanti una Ethernet 100 Mbps o una sola porta HDMI 2.1 davvero completa.

I produttori puntano molto su luminosità, intelligenza artificiale applicata all’immagine, telecomandi semplificati e piattaforme streaming integrate. Tutto comprensibile. Ma per una parte sempre più ampia di utenti — gamer, appassionati di home cinema, famiglie con più dispositivi collegati — la qualità dell’esperienza passa anche da elementi meno visibili in negozio: banda, compatibilità, alimentazione, stabilità.

Il televisore è ormai il centro tecnico del salotto, non più soltanto uno schermo. Per questo Gigabit Ethernet, HDMI 2.1 su tutte le porte e almeno una USB-C non dovrebbero essere extra riservati ai modelli più costosi. Nel 2026, più che novità, sembrano aggiornamenti dovuti.