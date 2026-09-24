Questo errore in auto che facciamo tutti in autunno ora ti costa una multa

La legge permette di accenderlo solo in casi precisi. Usarlo con pioggia, foschia leggera o semplice cielo grigio può costare una multa e, soprattutto, creare problemi a chi arriva da dietro.

La regola da tenere a mente è quella dei 50 metri. Secondo il paragrafo 17, comma 3, del Codice della strada tedesco (StVO), il retronebbia si può accendere soltanto quando la nebbia riduce la visibilità sotto questa soglia. Non basta una giornata buia, né una pioggia forte. Deve esserci nebbia fitta, al punto da non riuscire quasi più a vedere oltre i 50 metri.

Un modo semplice per regolarsi, ricordato anche dall’ADAC, l’automobile club tedesco, è guardare i delineatori stradali lungo autostrade e strade extraurbane. Di solito sono distanziati di circa 50 metri. Se quello successivo sparisce nella nebbia, allora il retronebbia può essere acceso. Ma solo in quel caso. Appena la visibilità migliora, va spento: la luce rossa posteriore è molto intensa e serve a rendere l’auto visibile nelle situazioni davvero critiche, non a restare accesa per tutto il viaggio.

Multe e sanzioni: quanto costa usarlo con pioggia, neve o buona visibilità

In Germania, usare il retronebbia quando non è consentito può costare almeno 20 euro. La sanzione, prevista dal catalogo delle multe richiamato dalla stampa specializzata tedesca, riguarda soprattutto chi lo accende con pioggia, neve o scarsa luminosità. Sono situazioni fastidiose per chi guida, certo, ma non bastano per autorizzare la luce posteriore antinebbia. Il motivo è pratico: se usata senza bisogno, può abbagliare chi segue e falsare la percezione delle distanze.

In una mattina di nebbia fitta, un’auto procede lentamente: il retronebbia va usato solo con visibilità molto ridotta.

La multa può arrivare a 35 euro se l’uso scorretto crea intralcio alla circolazione o provoca danni materiali. Gli istruttori di guida tedeschi lo ripetono spesso ai neopatentati: “Il retronebbia non serve a vedere meglio, serve a farsi vedere”. La differenza conta. Accenderlo solo perché “fa brutto tempo” non è corretto, soprattutto nelle code del mattino o sulle tangenziali, dove una luce così forte a pochi metri dal parabrezza dell’auto dietro può diventare un rischio.

Velocità ridotta con scarsa visibilità: il limite dei 50 km/h

La soglia dei 50 metri di visibilità non riguarda solo il retronebbia. Incide anche sulla velocità. Quando la nebbia è così fitta, in Germania si può viaggiare al massimo a 50 chilometri orari. È una regola di legge, ma anche di buon senso: con una visuale così corta, il tempo per reagire si riduce moltissimo. Una frenata in ritardo può trasformarsi facilmente in un tamponamento.

Chi non adatta la velocità alle condizioni della strada rischia almeno 100 euro di multa e un punto a Flensburg, il registro tedesco delle infrazioni stradali. Se ci sono danni materiali, la sanzione può salire a 145 euro. Le autorità tedesche insistono da anni su questo punto: il retronebbia acceso non permette di continuare alla solita andatura. Al contrario, è il segnale che la situazione è già delicata. In autostrada, dove le velocità sono più alte, rallentare subito può fare la differenza.

Retronebbia e fendinebbia: differenze, simboli sul cruscotto e uso corretto

Un errore frequente è confondere il retronebbia con i fendinebbia anteriori. I fendinebbia illuminano la strada davanti all’auto e, in Germania, possono essere usati non solo con la nebbia, ma anche con pioggia intensa o neve, quando la visibilità cala. Il retronebbia, invece, sta dietro: non aiuta il conducente a vedere meglio, ma avverte chi sopraggiunge che c’è un veicolo davanti.

Anche le spie sul cruscotto aiutano a orientarsi. I fendinebbia anteriori sono indicati di solito da una luce verde, con il fascio luminoso rivolto verso sinistra e attraversato da una linea ondulata. Il retronebbia compare invece con una spia gialla o arancione, con i raggi rivolti verso destra e tagliati dalla stessa linea. Un particolare piccolo, ma utile, soprattutto quando si guida un’auto a noleggio o un modello poco conosciuto.

La regola finale è semplice: se la nebbia nasconde il prossimo delineatore stradale, il retronebbia può essere acceso. Quando quel riferimento torna visibile, va spento. È un criterio facile da ricordare e aiuta a evitare sia le sanzioni sia manovre pericolose. In autunno, tra mattine umide e banchi improvvisi nelle zone aperte, basta poco per passare da una guida prudente a un errore evitabile.