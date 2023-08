Questo GADGET è troppo furbo, te lo porti anche in DOCCIA e costa solo 25€

Sei sempre pronto ad organizzare feste in giardino, sopratutto ora che siamo ad Agosto? Vuoi sempre un po’ di musica che risuona nelle mura di casa? Beh, allora non puoi non avere questa cassa Bluetooth di Notabrick oggi te la porti a casa a soli 25,99€, invece di 39,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Musica a go-go per tutto il mese di agosto, dopo questa offerta davvero bomba. Dal colore nero, oggi mega scontata del 35%. Non ti resta che selezionarla ed aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Altoparlante portatile senza fili con suono stereo da 15W (30W), extra bassi attivi, impermeabile

Una cassa Bluetooth davvero assurda, dal colore nero, ideale per avere la tua musica al volume alto e ben chiaro, nelle giornate di relax in giardino e anche sotto la doccia quando fa caldo. Non fartela scappare, oggi sta per terminare su Amazon.

Resistente agli spruzzi, alla pioggia, alla polvere e alla sabbia; perfetto per la spiaggia, il bordo della piscina, l’auto, la barca e il golf cart. Gli altoparlanti con classificazione IPX67 sono resistenti a lievi spruzzi d’acqua e schizzi, ma non possono essere parzialmente o completamente immersi nell’acqua.

Funzione Dual Pairs, che consente di collegare due altoparlanti wireless Bluetooth in tandem. Godetevi una musica ad alto volume da 30W a 360° nell’home theatre, alle feste, in spiaggia, al parco o in qualsiasi altro luogo immaginabile.

Si tratta davvero di un’occasione shock, quindi non ti resta che correre su Amazon ed aggiungere questa cassa al carrello. Oggi, la trovi con tanto di sconto del 35%. Corri subito su Amazon, prima che possa terminare.

