Questo gadget GENIALE simula i movimenti del mouse quando non sei al PC (28€)

Su Amazon ci sono dei gadget davvero stranissimi ma che spesso si rivelano anche super utili. Spesso ve li segnaliamo in apposite notizie come questa, proprio perché meritano un’attenzione che a volte non hanno, complice la loro natura e la mole di prodotti più importanti posti in evidenza sulle prime pagine dell’e-commerce. E’ il caso di questo incredibile Mouse Jiggler, un gadget incredibile con il quale potrai simulare il movimento del mouse, in modo da bloccare l’attivazione del salvaschermo e l’ibernazione del sistema.

Mouse Jiggler, soluzione geniale per chi lavora da remoto

Questo gadget è davvero utilissimo, più di quanto possa sembrare di primo acchito. Pensate ad esempio a quando state lavorando al computer e magari contemporaneamente dovete rispondere al telefono, oppure se avete bisogno di allontanarvi per una breve pausa in bagno, rispondere alla porta, accudire vostro figlio se lavorate da casa. Ebbene, questo dispositivo impedisce al PC di andare in standby.

Allo stesso modo impedisce ad esempio all’indicatore di stato di app come Skype, Team, etc, di passare su “assente” o “inattivo”, impedendo così di mostrare a chi è connesso nella stessa chat da quanto tempo ci si è allontanati dal computer. In tal senso non è rintracciabile nemmeno dall’IT se si lavora con un PC aziendale, quindi puoi tutelare tranquillamente la tua privacy.

Non può neanche essere rilevata a distanza in teleassistenza perché non compare nell’elenco dispositivi installati nel PC (esempio a distanza si può rilevare il chipset del mouse). Per il resto, non è necessario installare alcun driver sul computer, poiché il computer è solo un alimentatore di rete per questo mirracker. Insomma, avrete capito anche voi che si tratta di un prodotto davvero geniale nella sua apparente semplicità. Costa appena 28€, con le spedizioni gratuite via Prime.

