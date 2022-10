Questo GENIALE adattatore USB rende smart qualsiasi dispositivo di casa

Se vuoi rendere la tua casa subito smart, senza troppa fatica, ecco il dispositivo che ti serve. Si tratta di un eccezionale adattatore USB intelligente in grado di trasformare qualsiasi dispositivo collegato gestibile tramite smartphone o assistente vocale, ovverosia Alexa o Google. In pratica rende intelligenti i comuni dispositivi USB, e tramite un’apposita app chiamata eWeLink puoi controllare tutto con un solo tocco tramite smartphone con sistema operativo iOS o Android. Se vuoi lo trovi ora su Amazon a 16€, con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

Trasforma i tuoi dispositivi USB in smart

Questo device è incredibile. Lo colleghi fra il dispositivo USB che vuoi rendere smart e la presa di collegamento a muro, e in un attimo è pronto per essere configurato. In pochi minuti, con l’aiuto dell’applicazione per lo smartphone, si collega a Internet tramite WiFi e da quel momento in poi tutto ciò che ci connetti puoi gestirlo come un normale device smart. L’adattatore intelligente di SONOFF consente di rendere, come detto, ogni dispositivo che hai in casa intelligente e sfruttabile attraverso il controllo vocale e dunque Alexa e Google Assistant.

Pensa, con questo adattatore intelligente puoi a quel punto programmare accensioni e spegnimenti, attivare interruttori per accendere la luce in salotto o nel corridoio, oppure la TV o lo stereo, rendendone così automatica la gestione. È possibile infatti creare scenari intelligenti in modo che un dispositivo SONOFF possa attivare/disattivare un altro o riunire più dispositivi in un gruppo e controllarli insieme attraverso la funzione “tocca e attiva”.

Attraverso la pre-impostazione di timer o calendari sull’app, le strisce luminose a LED USB possono essere accese/spente automaticamente ad un’ora specifica, oppure puoi automatizzare i tuoi elettrodomestici come lampade USB, ventole USB, pompe dell’acqua USB, ecc., utilizzando diversi orari di programmazione. Insomma, puoi davvero automatizzare la gestione di diversi elementi della casa alimentato tramite porta USB. Se vuoi trasformare i tuoi dispositivi in prodotti smart, vai su Amazon e fallo tuo a soli 16€, con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

