Questo GIOIELLINO di chiavetta USB da 64GB costa solo 7€

Se sei alla ricerca di una chiavetta USB piccola, facilmente trasportabile, magari agganciata al mazzo di chiavi dell’auto e di casa, ma super funzionale come poche, allora sei capitato nel posto giusto. Su Amazon la puoi trovare in questo preciso momento a un prezzo davvero conveniente, e puoi farla diventare tua a soli 7€ cliccando su questo link. Spedizioni gratuite grazie ad Amazon.

Piccola, grande chiavetta USB: una potenza in pochi cm

Questa chiavetta è davvero piccola, te la porti sempre dietro, magari trasformandola in un portachiavi grazie al comodo laccetto incorporato, così quando ti serve ce l’hai già a portata di mano. Eppure è bella performante, con una bella capienza di ben 64GB per infilarci di tutto e di più, e resistente agli urti e anche all’acqua. Una vera potenza in miniatura.

Anche la funzionalità è molto buona, con il prodotto si adatta bene ad ogni tipologia di lavoro richiesto con i dati che vengono trasferiti in maniera rapida e con una buona esperienza di utilizzo finale. Il pennino è caratterizzato da un design snello e compatto e da un rapporto costi-efficacia ottimale, che consente di passare alla tecnologia USB 2.0 con un investimento contenuto.

Compatibile con qualunque sistema operativo, come Windows 7/8/10 / 2000 / XP / Vista / ME / NT, Linux e Mac OS. A questo prezzo è un regalo. Acquistala subito a soli 7€ cliccando su questo link per riceverla in tempi brevissimi grazie ad Amazon Prime.