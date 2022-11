Questo intelligente e comodo portaspazzolino a parete osta solo 18€

Questo super efficiente portaspazzolino a parete è qualcosa di incredibile. Davvero. E’ super utile, perché occupa poco spazio ma ti permette lo stesso di posizionarci sopra articoli da toeletta. Inoltre è dotato di due dispenser per il dentifricio, di agganci per quattro tazze e cinque slot per altrettanti spazzolini. Comodo, no? Acquistato a metà prezzo su Amazon: vai sulla pagina del prodotto, applica la spunta alla voce “coupon 20€” e poi chiudi l’acquisto a soli 14€.

Portaspazzolino a parete portaoggetti

Il kit porta spazzolini con dispenser di dentifricio è realizzato in materiale polimerico ecologico di alta qualità adatto ad uso alimentare, sicuro, ecologico e innocuo. Atossico e privo di odore. Contiene 2 dispenser automatici per dentifricio, 4 scomparti per tazze e 5 per porta spazzolini. È un bel regalo per i tuoi genitori e amici.

Il dispenser per dentifricio consente di distinguere efficacemente tra dentifricio per adulti e dentifricio per bambini. Il design con interruttore magnetico consente di mantenere lo spazzolino asciutto e igienico, facile da aprire o chiudere. Garantisce che tu e i tuoi bambini abbiate uno spazzolino pulito quando vi lavate i denti; il porta spazzolino elettrico assicura che lo spazzolino elettrico sia pulito e ordinato, mantiene la testa dello spazzolino asciutta e previene la crescita batterica.

E’ super utile, perché occupa poco spazio ma ti permette lo stesso di posizionarci sopra articoli da toeletta. Inoltre è dotato di due dispenser per il dentifricio, di agganci per quattro tazze e cinque slot per altrettanti spazzolini. Acquistato a metà prezzo su Amazon: vai sulla pagina del prodotto, applica la spunta alla voce “coupon 20€” e poi chiudi l’acquisto a soli 14€. Le spedizioni sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.