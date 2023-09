Questo mini PC con Windows 10 Pro ha un prezzo ILLEGALE: costa appena 67€

Il mini PC NiPoGi con Windows 10 Pro è un’affare incredibile per chi cerca un computer compatto e conveniente per l’uso domestico e in ufficio. Questo micro desktop offre prestazioni affidabili e una serie di funzionalità in un formato compatto, il tutto a un prezzo accessibile. La versione Pro di Windows 10 offre una suite di funzionalità avanzate, comprese opzioni di sicurezza e gestione. È perfetta per l’uso professionale e aziendale.

Tutto questo a soli 67€ grazie all’incredibile offerta di oggi su Amazon: ti basta infatti spuntare la voce Applica coupon da 20€ per avere un ulteriore sconto sul prodotto e prenderlo al prezzo indicato qui. Le spedizioni sono gratuite.

Mini PC super con processore Intel Celeron N3350 a prezzo WOW

Il processore Intel Celeron N3350 è una scelta affidabile per compiti quotidiani come la navigazione web, la gestione di documenti e la riproduzione multimediale. Con 4 GB di RAM, questo mini PC offre prestazioni fluide nel multitasking, mentre l’SSD da 64 GB garantisce tempi di avvio rapidi e una risposta pronta alle tue azioni.

Puoi collegare il mini PC a un monitor o una TV 4K per goderti contenuti ad alta definizione con dettagli chiari e colori vivaci. La connettività Gigabit Ethernet assicura una connessione di rete veloce e affidabile, mentre il supporto per WiFi dual-band (2.4G e 5G) offre una connessione wireless stabile.

Puoi utilizzarlo per una vasta gamma di compiti informatici, dalla gestione delle email alla visualizzazione di contenuti multimediali.

Il fatto che questo mini PC sia disponibile su Amazon a soli 64€ (ricordati di spuntare la voce Applica coupon da 20€) lo rende un’affare incredibile per chiunque abbia bisogno di un computer compatto e conveniente. Anche perché si tratta a conti fatti di una soluzione conveniente e funzionale per le esigenze informatiche quotidiane. Offre prestazioni affidabili in un formato compatto e supporta una varietà di compiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.