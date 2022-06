Questo mini PC è così ESPLOSIVO che vi chiederete come fa tanta potenza a entrare in uno spazio così minuscolo

Un mini PC perfetto per tutte le tue attività quotidiane, così piccolo che sta bene ovunque e dotato di Windows 10 Pro. Puoi creare la tua postazione desktop, con un monitor dedicato, oppure addirittura collegarlo alla TV. Ha tutto quello che serve e anche di più: con il processore Intel Celeron J4125 Fino a 2,7GHz e ben 6GB di RAM, non avrai mai problemi.

Questo Mini PC lo puoi infatti portare dove vuoi, e collegarlo con la TV del salotto o con un vecchio monitor per trasformarlo in smart TV, e può essere tuo con appena 149 euro seguendo questo link. Spedizioni veloci e gratuite con Amazon.

CHUWI Mini PC: piccolo ma potente

Il mini PC è molto solido nonostante misuri solo 61 x 61 x 43 mm, e pesi 127 grammi. In questo modo puoi portarlo dove vuoi e posizionarlo in qualsiasi angolo. E’ perfino predisposto al supporto VESA, quindi può essere installato sul retro di un monitor e altri dispositivi predisposti, così da risparmiare spazio e trasformarsi in una macchina all-in-one. Ha installato tutto quello che serve, compreso Windows 10, quindi è subito pronto per l’uso. Infatti basta collegarlo a un display e in pochi secondi è all’opera.

Se sei un appassionato di streaming puoi stare tranquillo: ha connessioni stabili Wi-Fi, Bluetooth e LAN. Puoi usare questo PC per ridare vita a una vecchia televisione trasformandola in una Smart TV, oppure per lavorare. Il processore Intel j4125 è un dual core a basso TDP che consente di fare tutte le operazioni abituali senza problemi. Inoltre puoi collegarci fino a tre display, due in HDMI e uno in VGA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.