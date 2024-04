Questo minuscolo gadget renderà la tua casa autonoma e farà crollare la bolletta della luce

Gestire i consumi elettrici e automatizzare casa è facile con Shelly Plus 2PM, il sistema di relè intelligente WiFi + Bluetooth con doppio canale, oggi disponibile su Amazon con uno sconto SUPER del 37%!

Shelly Plus 2PM è la soluzione ideale per trasformare il tuo impianto elettrico in una casa domotica, senza complessi lavori di ristrutturazione. I due relè da 16A (18A picco) consentono di controllare e monitorare separatamente il consumo di due circuiti elettrici distinti.

Potrai accendere/spegnere da remoto elettrodomestici, luci, condizionatori e qualsiasi device elettrico. In più, grazie ai due misuratori di potenza integrati, controllerai con precisione i consumi di ogni singolo canale. Nell’app Shelly avrai sempre tutti i dati a portata di mano per ottimizzare i costi in bolletta.

E quando non sei a casa, Shelly Plus 2PM protegge la tua abitazione simulando la presenza di persone attraverso l’accensione programmata di luci e altri apparecchi. I ladri penseranno che ci sia qualcuno e desisteranno!

Gestisci i tuoi Shelly con la voce grazie alla compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa oppure attraverso Apple HomeKit. E grazie alla funzione ripetitore WiFi estenderai la portata della connessione in tutta la casa.

Tutto questo oggi può essere tuo con appena 37,90€ su Amazon, grazie al 37% di sconto sul prezzo di listino. Per una casa domotica e bollette più leggere, Shelly Plus 2PM è la migliore soluzione smart che puoi trovare a questo prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.