Questo monitor portatile da 15,6" Full HD è una BOMBA (soli 99,99€)

Il monitor portatile ARZOPA da 15,6 pollici è in promozione su Amazon a 99,99€ invece che a 159,99€, grazie allo sconto del 38% che permette di risparmiare sul prezzo di vendita consigliato al pubblico 60€ esatti. Ecco il link all’offerta.

ARZOPA da 15,6 pollici è tra i migliori monitor portatili che si trovano attualmente in circolazione. Tra i principali punti di forza si annoverano lo schermo IPS antiriflesso, il sistema a doppi altoparlanti e la possibilità di scegliere tra la modalità orizzontale e verticale.

Monitor portatile ARZOPA Full HD da 15,6 pollici in offerta a 99,99€ su Amazon

L’articolo del marchio ARZOPA protagonista delle offerte del giorno Amazon è la soluzione ideale per chi lavora da casa o in ufficio e vuole migliorare la propria efficienza lavorativa. Infatti, grazie a questo secondo monitor (portatile), si ha l’opportunità di eseguire più attività in contemporanea.

Lato connettività presenta due porte USB-C, attraverso cui è possibile collegarlo a PC, Mac, Xbox, Nintendo Switch e le console PlayStation di ultima generazione (PS4 e PS5). Inoltre è presenta una porta mini HDMI, che estende la compatibilità con qualsiasi notebook.

Segnaliamo infine la semplicità d’utilizzo, anche per chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia. Per avviarlo non sono necessari né driver né app, ma è sufficiente usare il cavo USB-C incluso nella confezione o un cavo HDMI per collegarlo al computer o alla propria console di gioco.

Il monitor portatile ARZOPA da 15,6 pollici è in offerta a soli 99,99€ su amazon.it. Il prodotto è spedito da Amazon, quindi gli utenti che hanno deciso di abbonarsi a Prime beneficiano delle spese di spedizione gratis.

