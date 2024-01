Questo Multicooker Moulinex cucina di tutto, dall'antipasto al dolce: prendilo ora a 99 euro!

Moulinex CE7548 Turbo Cuisine è un Multicooker veloce, capienza 5 Litri, Pentola a pressione elettrica, Robot da cucina Multifunzione con Tecnologia Spherical Bowl, 10 Programmi di Cottura Automatici. Ricettario incluso. Prendilo ora con il 23% di sconto, a soli 99,99 euro!

Caratteristiche prodotto

Il multicooker Moulinex Turbo Cuisine è la soluzione innovativa per cucinare piatti deliziosi in modo facile e veloce, dall’antipasto al dolce, dalla colazione alla cena. La pentola a pressione Moulinex Turbo Cuisine è dotata di tecnologia Spherical Cooking Bowl, che assicura una superficie riscaldata più ampia e una diffusione e circolazione ottimale del calore. Sfrutta un’unica manopola per selezionare il programma di cottura, regolare la temperatura e il tempo o impostare l’avvio posticipato.

Con la tecnologia di cottura a pressione ultra rapida e la potenza da 915 a 1090 W, cucini fino a 3 volte più velocemente rispetto alla cottura con un accessorio da cucina tradizionale su gas o piastre elettriche. Grazie ai 10 programmi di cottura automatici, sostituisce almeno 7 elettrodomestici da cucina: Cottura in umido, Zuppe, Frittura, Cottura al forno, Sottovuoto e cottura lenta, Porridge, Yogurt e fermentati, Riscaldamento, Modalità Chef regolabile. Cottura automatica senza bisogno di supervisione, avvio ritardato fino a 12 ore e mantenimento al caldo fino a 24 ore; il recipiente di cottura con rivestimento antiaderente è durevole e facile da pulire. Turbo Cuisine è dotata di 12 controlli di sicurezza, inclusi: sistema di rilascio della pressione sicuro, nessun contatto con il vapore, nessun rischio di bruciarsi.

