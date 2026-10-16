“Questo numero di telefono non può utilizzare WhatsApp”: cosa fare se compare questo errore all'apertura dell'app

Di solito accade per una possibile violazione delle condizioni di servizio. In alcuni casi, però, l’utente può chiedere una verifica direttamente dall’app.

Il messaggio può mostrare anche il numero telefonico coinvolto e un’indicazione sui tempi di risposta. Nel frattempo, l’accesso alle chat resta bloccato fino alla decisione della società. Secondo quanto indica WhatsApp, la maggior parte delle revisioni si chiude entro 24 ore, ma non sempre è possibile fare ricorso.

La sospensione di un account WhatsApp scatta quando i sistemi della piattaforma rilevano attività considerate fuori dalle regole. Parliamo, per esempio, di spam, tentativi di frode, comportamenti che possono mettere a rischio altri utenti o uso scorretto del servizio. Tra i segnali che possono far partire il blocco ci sono l’invio massiccio di messaggi, i contatti ripetuti verso persone che non hanno salvato quel numero in rubrica, oppure l’uso di strumenti automatici non autorizzati. Non è un aspetto secondario: WhatsApp vieta anche le versioni modificate dell’app e i programmi esterni che entrano nell’account passando da canali non ufficiali.

Il blocco, però, non significa sempre che il titolare abbia fatto qualcosa in malafede. Può succedere che un telefono venga rubato, che una linea finisca in mano ad altri o che qualcuno usi l’account dopo aver sottratto il codice di verifica. In situazioni del genere, l’utente si ritrova davanti alla schermata di stop senza capire subito che cosa sia successo. Per questo WhatsApp, quando è possibile, permette di chiedere un controllo: una verifica interna per stabilire se la sospensione sia corretta o se ci sia stato un errore.

Come chiedere la revisione direttamente dall’app

Se l’opzione è disponibile, tutto parte dalla schermata in cui compare l’avviso “Questo numero non può usare WhatsApp”. Bisogna toccare il pulsante “Solicitar revisión” o “Richiedi revisione”, in base alla lingua impostata sul telefono, e compilare il modulo che consente alla piattaforma di esaminare il caso. È da lì, non da altri canali, che si apre la pratica collegata al numero sospeso.

Un avviso di blocco sullo smartphone mentre si cerca assistenza dal laptop, in un contesto domestico.

Nel modulo si possono indicare diversi motivi: account rubato, blocco ritenuto sbagliato, uso improprio avvenuto senza conoscere le regole o altre circostanze legate alla linea. La società precisa che accetta una sola richiesta di appello per ogni numero. Meglio quindi prendersi qualche minuto e scrivere in modo chiaro, senza riempire il testo di dettagli inutili. Il punto è spiegare che cosa è successo, quando ci si è accorti del blocco e se c’è stato un possibile accesso non autorizzato.

Scrivere al supporto da altri indirizzi, chiedere ad amici di farlo al posto del titolare o cercare scorciatoie sui social non accelera la pratica. La revisione resta legata alla procedura interna dell’app e al numero di telefono sospeso. Da quel momento l’account entra in controllo e l’accesso alle conversazioni resta bloccato fino alla risposta.

Tempi di risposta e passaggi per recuperare i messaggi

Dopo l’invio della richiesta, WhatsApp indica che la maggior parte dei casi viene esaminata entro 24 ore. I tempi, però, possono variare in base alla situazione dell’account e agli elementi da controllare. La risposta arriva con una notifica. Aprendo l’app si può vedere lo stato della domanda: revisione ancora in corso oppure decisione già presa. È una fase di attesa, spesso breve, ma durante la quale non si può usare normalmente il servizio.

Se la piattaforma decide di riattivare l’accesso, la schermata segnalerà che l’account WhatsApp può essere usato di nuovo. A quel punto bisogna verificare ancora il numero, inserendo il codice ricevuto via Sms o tramite chiamata. Solo dopo si può rientrare nelle chat e riprendere a inviare e ricevere messaggi. La notifica può includere riferimenti ai dati dell’account e del dispositivo controllati durante la verifica, perché il ripristino dipende dalla valutazione interna: nessuna violazione accertata, attività anomala provocata da terzi oppure sospensione applicata per errore.

C’è poi un passaggio pratico da non trascurare. Recuperare l’accesso non basta: conviene controllare i dispositivi collegati, verificare che non ci siano sessioni sconosciute e proteggere l’account con la verifica in due passaggi. È una misura semplice, ma aiuta a ridurre il rischio di nuovi accessi non autorizzati.

Blocco definitivo: cosa evitare e perché nessuno può sbloccare l’account dall’esterno

In alcuni casi la schermata di blocco non mostra alcun pulsante per chiedere la revisione. Quando succede, significa che WhatsApp considera la sospensione definitiva e non offre altri passaggi di appello dall’interno del servizio. L’app può indicare che l’attività dell’account non rispetta le condizioni d’uso e proporre la registrazione di un altro numero. La linea sospesa, però, non potrà essere usata per creare un nuovo profilo finché la misura resta attiva.

È proprio qui che aumentano i rischi. Nessuna società esterna, nessuna app di recupero e nessun presunto tecnico può sbloccare un account WhatsApp sospeso in cambio di denaro. La piattaforma avverte che solo i suoi sistemi possono bloccare o riattivare un numero. Chi promette il contrario spesso punta a ottenere codici di verifica, dati personali o pagamenti senza alcuna garanzia. Da evitare anche le versioni non ufficiali dell’app, i file scaricati da siti sconosciuti e la condivisione dei codici ricevuti via Sms. Sembrano scorciatoie, ma possono solo peggiorare la situazione.