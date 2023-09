Questo pc ha il MIGLIORE rapporto qualità prezzo di TUTTO Amazon

Questo pc è perfetto per te. Ti farà davvero impazzire per il rapporto qualità-prezzo, Oggi, abbiamo selezionato apposta per te questo pc di Teclast che sarà la svolta. Pensa che te lo puoi portare a casa a soli 349,49€, invece di 369,99€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi perché sta davvero per terminare!

Non vorrai mica farti scappare questa occasione di Teclast? Potrai portarlo ovunque ne avrai bisogno, lo troverai con tanto di sconto del 6%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello. Al checkout, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Teclast pc portatile 15.6 Pollici, 12GB RAM 512GB SSD, Intel N4100 Turbo 2.6GHz Processor, Windows 11.

Dimenticati i tuoi problemi con il tuo vecchio pc, da qui, avrai un design minimal ed essenziale che ti cambierà la vita. Oggi te lo porti a casa con questo sconto shock valido solo per 24h.

Questo computer portatile Teclast da 15,6 pollici è preinstallato con Windows 11 e adotta un potente processore quad-core Intel Celeron N4100 con frequenza turbo fino a 2,4 GHz. La perfetta combinazione di prestazioni elevate e consumi ridotti aiuta il computer portatile a gestire le attività in modo efficiente.

Il notebook F16plus è dotato di 12 GB di RAM LPDDR4 e 512 GB di SSD. Anche quando si aprono più attività complesse allo stesso tempo, può funzionare in modo fluido, efficiente e veloce. Inoltre, è possibile espandere l’archiviazione tramite scheda Micro SD e l’aggiornamento dell’SSD per garantire uno spazio sufficiente a soddisfare le proprie esigenze.

Non fartelo sfuggire ne restano già pochi, stanno terminando anche gli ultimi pezzi rimasti sul sito, corri su Amazon! Lo stanno già acquistando in molti su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.