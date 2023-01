Questo potente decoder stick DVB T2 SPARISCE letteralmente dietro alla TV

Pronti a fare un grande affare su Amazon assicurandovi un decoder a scomparsa? E’ perfetto per adeguare la TV al nuovo digitale terrestre DVB T2 e semplicissimo da configurare e usare. Si autoalimenta dalla porta USB della TV: lo puoi comprare a soli 25€ seguendo questo indirizzo e chiudendo rapidamente l’ordine. Spedizioni rapide e gratuite.

Digitale terrestre DVB T2: decoder INVISIBILE grande affare

Con il nuovo digitale terrestre per molte famiglie è arrivato il momento di dover cambiare TV o di dotarsi di un decoder adatto a ricevere il nuovo segnale televisivo. Questo prodotto è perfetto, perché è compatibile proprio con la decodifica HEVC Main 10, quindi ti permette di continuare a guardare i tuoi canali preferiti anche dopo che lo switch off sarà completo.

Poi è super compatto, quindi lo puoi nascondere dietro alla televisione senza ingombri. Il dispositivo è l’ideale per chi vuole mantenere tutto in ordine, e per chi ha una televisione appesa al muro, senza per questo privarsi di tutte le tecnologie necessarie per adeguarla ai nuovi standard. Se serve lo colleghi con il cavo HDMI incluso e al resto pensa lui, anche ad alimentarsi dalla presa USB. Un dongle stick piccolo ma potente super utile.

Insomma, ti serve un decoder economico ma completo di tutto per ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre? Su Amazon, a un prezzo super concorrenziale, c’è l’offerta che cercavi da tempo e che non puoi lasciarti scappare. Vai subito a chiudere l’acquisto seguendo questo link prima che il prodotto finisca, perché un decoder così, ad appena 25 euro non è facile da trovare. A maggior ragione con le spese di spedizione gratuite. Ricordati solo di spuntare la voce Coupon prima di chiudere l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.